Casi siempre el mejor consejero podemos ser nosotros mismos, muchas veces gozamos del potencial para lograr lo que anhelamos; sin embargo, los problemas, sentimientos de culpa y pensamientos negativos se apoderan de nosotros hasta bloquearnos, por ello debes prestar atención al siguiente acertijo visual.

En el siguiente test viral elegir una carta te ayudará a definir tu estado emocional y saber lo que debes de mejorar en el 2023. A diferencia de otro acertijo visual, aquí no existe una respuesta correcta, solo debes de escoger la carta con la que logras identificarte.

Este mazo llega por cortesía de Claudia Campos y ahora mismo es muy popular en Estados Unidos y México. A muchos le ha permitido tener una mayor aproximación sobre sus emociones actuales para observar un mejor panorama en el futuro y no tengas dudas que también te servirá a ti.

Mira la imagen del test viral

Observa con atención las tres cartas de este mazo y elige a una para después verificar el por qué te quedaste con ella y lo que significa. Así podrás reconocer algunos aspectos a mejorar y que tranquilamente pueden solucionarte la vida.

(Imagen: Claudia Campos, publicado en iProfesional)

Solución del test viral

Carta 1

Hay algo que debes tener siempre en cuenta y eso es que las opiniones de los demás de no es importante y no te define. Si alguien te da su opinión sobre tu carácter o forma de ser en general y lamentablemente te hacen dudar, acuérdate de que son palabras que viene de su corazón y no del tuyo, nada tiene que ver contigo. Agradece su comentario y sigue por tu sendero de luz. La verdad sobre ti solo la tienes tú.

Carta 2

Tienes que dejar de hablar de fracasos. Hablar de los tropiezos solo reduce tu energía, y puede hacerte sentir un perdedor. Las experiencias vividas son solo eso, vivencias, y el hecho de que no funcionara fue porque así debía suceder. Lo más valioso de estas experiencias, es que ahora aprendiste algo y cada día vas mejorando hasta convertirte en una hermosa persona.

Carta 3

Existe una voz que te trata mal, te dice que no puedes, eres feo, limitado y no podrás lograrlo. En ese sentido, te recomiendo que observes con atención cada vez que llega a tu mente esta clase de pensamientos y los vayas eliminando con ideas positivas. No es bueno oír los malos pensamientos. Analiza este consejo.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es lo que necesitas para conocer cómo eres realmente. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar una pregunta: ¿Qué viste primero en la imagen? La respuesta permitirá al internauta descubrir su verdadera forma de ser.

