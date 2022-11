Los test de personalidad se mantienen como el contenido más solicitado por los usuarios de las redes sociales. Ocurre que este tipo de pruebas pueden revelarnos algunos detalles increíbles sobre nuestra forma de ser y hasta mostrarnos cuáles son nuestras fortalezas. Lo peculiar es que la manera de obtener los resultados, termina cautivando a los internautas.

En efecto, para conocer esas revelaciones lo único que necesitamos, en esta oportunidad, es responder cuál de los colores que te mostramos es el que más te gusta. No debes pensarlo mucho, simplemente mira la imagen del test de personalidad y tras unos breves segundos realiza una elección. Tras ello, estarás muy cerca de conocer los resultados.

Cuando ya tengas tu decisión. Lo que corresponde es que busques en la lista de opciones que brindaremos líneas más abajo, qué significa e implica en tu vida que hayas elegido esos colores. Te podemos asegurar que los resultados que obtengas te dejarán sin palabras.

Imagen del test de personalidad

Escoge los colores que más te gusten y conocerás los resultados del test de personalidad. | Foto: jagranjosh

Resultados del test de personalidad

1. Colores Cálidos

Los colores en el origen del arcoíris se llaman colores cálidos. Estos son principalmente rojo, naranja, amarillo, rosa y todas sus tonalidades. Como el título de su tipo, los colores cálidos simbolizan calidez. Evocan sentimientos de felicidad y amistad. Las pinturas cálidas indican que la habitación es acogedora y está llena de energía positiva. Las personas que prefieren el rojo, el naranja y el amarillo tienen una naturaleza acogedora y aman la interacción social. Si te identificas como tal, te gusta conocer gente nueva, vincularte y formar relaciones cercanas. También es muy probable que seas extrovertido, pero también puedes ser un introvertido de alta energía.

2. Colores fríos

Los colores en el otro extremo del espectro del arco iris se llaman colores fríos. Estos incluyen azul, violeta, verde y sus respectivos tonos. Las pinturas frías simbolizan la paz y la comodidad. Las habitaciones con paredes pintadas con tonos fríos, especialmente azules, son relajantes y llenas de tranquilidad. Si prefiere esos colores fríos a otros, lo más probable es que sea introvertido. No eres una persona sociable, pero disfrutas de la compañía de los demás de vez en cuando. Todo depende de tu estado de ánimo. Sin embargo, tiendes a retirarte a la soledad cuando surgen problemas. Esa es su forma de encontrar soluciones.

3. Colores neutros

Los colores neutros son aquellos que no llaman la atención, como el marrón, el gris o el negro. Los colores no tienen mucho glamour y son bastante discretos. Si te gustan los colores neutros, eres una persona práctica y juegas a lo seguro. No tomas partido, no discutes y priorizas la lógica sobre los sentimientos. Eres muy analítico y siempre piensas en las implicaciones a largo plazo de tus decisiones. Su comportamiento varía significativamente. Puede ser extrovertido y agradable con algunas personas y reservado o callado con otras. También te gusta organizar y hacer listas. Te encanta hacer planes y cumplirlos.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que pueden ayudarte a orientar qué tipo de carácter puedas tener en unos segundos, a través de una imagen.