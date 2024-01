Hoy podrás darle un giro a tus pensamientos con el test visual que presento a continuación. La prueba consta de dos figuras que indican partes distintas de tu personalidad y que, por supuesto, deberías tener en cuenta para reforzarlas o quizá no cometer nuevos errores en tu acontecer diario. Fíjate bien y decídete por la primera que te haya llamado más la atención. Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica. Sé completamente sincero porque una mala elección se encargará de desvirtuar todo el objetivo principal de este desafío. Quizá te gusta vivir el momento y por ello no tienes vínculos cercanos con otras personas, aunque también es posible que seas de los que, cuando tienen una meta clara, no la sueltan hasta conseguirla. ¡No hagas trampa!

Observa la imagen del test visual

Test visual: conoce si eres una persona fría. (Foto: MDZOL)

Mira los resultados del test visual

Si viste primero el cuchillo...

Eres alguien que sabe bien lo que quiere. Tienes objetivos muy claros en la vida y eres testarudo y terco. Cuando algo se mete dentro de tu cabeza, difícilmente te pueden hacer cambiar de opinión. Te pones como prioridad y buscas lo mejor para ti. Intentas salir beneficiado en casi todo lo que realizas y muchos te ven como un ser egoísta, superficial y muy codicioso. Para el afuera te muestras como un ser frío porque temes que lastimen tus sentimientos.

Si viste primero la rosa...

Eres una persona que suele buscar aventura, emoción y vivir el momento. Crees que la vida es una sola y por ello no te privas de hacer absolutamente nada. No puedes quedarte quieto porque para ti eso es sinónimo de aburrimiento y te frustra. Eres muy optimista y siempre tratas de buscarle el lado bueno a todo. La zona de confort no es lo tuyo y huyes de los lugares en los que no te permiten crecer. Rara vez guardas rencor y perdonas con mucha facilidad.

