La prueba que estás a punto de resolver me dejó sin palabras. Cuando empecé el desarrollo de este test de personalidad, me llamó la atención que según mis gustos pueda descubrir distintos aspectos sobre mi forma de ser. En particular, esta prueba te indicará qué oculta tu personalidad y para ello simplemente tienes que realizar una elección. Este test se volvió en uno de los más solicitados, pues su parecido con otros como aquel con el que “descubrirás la verdad de tu relación al escoger la pareja más feliz” y otra “mostrará tu estado mental al escoger un garabato” , garantiza que será un éxito en todas las redes sociales.

Para descubrir esos aspectos que oculta tu personalidad simplemente tienes que observar la ilustración que te compartiré enseguida. En la gráfica central se aprecian distintos tipos de café, pero nuestra obligación es elegir el que más nos gusta o agrada, solo por los motivos que nosotros conocemos.

Mira la imagen y elige una opción

Como te indiqué anteriormente, la prueba se basa en tus gustos y preferencias. Así que tienes que ser muy sincero al escoger tu opción. Antes que leas los resultados, es importante aclarar que esta prueba no tiene validez científica comprobada.

Solo dinos cuál es tu tipo de café favorito y conocerás algo increíble sobre ti en el test de personalidad.| Foto: mdzol

Conoce los resultados del test de personalidad

Espresso: Las personas que disfrutan del espresso suelen ser buenos líderes y toman decisiones determinas en su vida personal y profesional. Además, son consecuentes en sus decisiones y tienen un fuerte compromiso con sus proyectos, pero deben relajarse regularmente.

Americano: Si elegiste el café americano es porque eres una persona muy honesta, fuerte y determinada. Tu transparencia es tu mayor poder, pero también las personas se alejan porque no aprecian tanto su franqueza.

Cappuccino: Si eres un amante del capuchino, eres una persona racional y creativa. Tiene un pensamiento lógico y sentido común. Además, te gusta tener el control en todo y así te puedas sentir más segura de tus decisiones.

Mocha: Si tiene preferencia por los mocaccinos cubiertos de crema, eres una persona leal y sincera ante los demás. No dudas en compartir tus sentimientos y opiniones así muchas veces no caigan bien.

¿Cómo se define un test de personalidad?

Los test de personalidad, ya sean visuales o de cualquier otro tipo, son instrumentos, según los expertos, que tienen el objetivo de medir o evaluar una característica psicológica en específico. Por este motivo se han convertido en un contenido muy popular en las redes sociales e internet en general, ya que a través de ellos es posible conocer diferentes rasgos que es muy posible que no conozcas acerca de ti, de lo que piensas sobre las cosas, y de la forma que tienes de ser o comportarte ante determinadas situaciones y estímulos.

¿Cuál es el fin de que uno se conozca mejor a sí mismo?

Conocerse uno mismo permite saber lo que queremos en la vida, ya sea en grandes proyectos o en el día a día. También permite saber gestionar mejor nuestras emociones incluso en las situaciones más difíciles.

Descubre cuál es mejor test de personalidad

Test de RORSCHACH: Esta prueba es una de las más conocidas y famosas en el mundo de la Psicología. Consiste en el análisis de manchas de tinta y su objetivo es evaluar la personalidad de una persona a partir de sus respuestas.

