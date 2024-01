Todos tenemos momentos invaluables que queremos mantener de por vida, pero no los llevamos de la misma forma. El test de personalidad se encargará de mostrar cómo te recuerdas las personas que consideras importantes. Este tipo de pruebas se realiza mediante la intuición y no a través de la lógica o la razón. Lo que debes hacer es mirar la imagen y pensar de qué manera prefieres sobrellevar tus recuerdos. Tu elección se basa en un par de fotos o un diario, pero no pueden ser posible los dos. Existe la probabilidad que los demás te vean como alguien de gran potencial, pero que aún no ha sabido explotarlo por diversidad de situaciones que se presentaron. Otro posibilidad es que seas catalogado como alguien abierto a recibir indicaciones y que no se cierra en sus propias ideas. Recuerda que la sinceridad es la prioridad para este acertijo ya que, de no serlo, se tergiversará el objetivo.

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: un objeto te hará saber cómo te ven los demás. (Foto: TiempoX)

Mira los resultados del test de personalidad

Si elegiste las fotografías...

Al guiarte por esta opción, tu intuición te está diciendo que los demás te recuerdan como una persona que a veces se queda con su propia visión de vida y no es capaz de ver todo el panorama, lo que te ha llevado por momentos a romantizar las cosas y satanizar otras. En la memoria de los demás estás presente como una persona que escucha a los demás de forma divertida y carismática, pero que no se atreve a mostrar todo de sí por miedo a ser lastimada, y que es finalmente lo que hace que tus relaciones interpersonales terminen.

Si elegiste el diario de vida...

Si elegiste esta opción, probablemente los demás siempre te recuerdan como una persona honesta y abierta a hablar las cosas, sean buenas o malas. Quienes te han rodeado a lo largo de la vida pueden conocer mucho de ti, pero a veces sienten que no te das el tiempo de conocerlos tanto a ellos. Ya sea relaciones en las que continúas o en las que ya no estás, tu memoria indica que te muestras como un libro abierto, pero que te cierras cuando los demás necesitan explayarse contigo. ¿Qué te ha llevado a perder el interés por la vida de quienes te rodean?

