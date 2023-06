La imagen que verás a continuación tiene un toque siniestro. El test de personalidad que te traigo llamó mi atención por completo y seguramente también causará mucha sorpresa en ti. Lo único que tienes que hacer es elegir uno de los tantos rostros “macabros” que aparecen en la ilustración y de esta manera conocerás cuáles son esos aspectos “oscuros” de tu personalidad. Esta prueba es una de las más compartidas entre los internautas, ya que es muy aceptada como el “test con el que descubrirás si eres buena o mala persona según el primer animal que veas” y otro con el que “conocerás cómo eres realmente según la forma de tu ombligo” .

Enseguida podrás apreciar la gráfica central en la que aparecen 8 rostros. Para acceder a los resultados debes mirar atentamente y escoger solo un rostro. Exactamente deberás elegir aquel que capte más tu atención y luego retener en tu mente tu decisión. Pues luego te invitaré a leer su significado.

Observa la imagen y conoce tus características más oscuras

Tal y como te señalé anteriormente, deberás dejarte llevar por tu intuición y simplemente escoger una de todas las alternativas que te muestro. Conseguir los resultados no debe de quitarte mucho tiempo y de esta manera lograrás conocer con precisión más sobre ti.

TEST DE PERSONALIDAD | Tendrás que elegir solo un rostro y conocerás los resultados de esta prueba. (Foto: genial.guru)

Descubre los resultados del test de personalidad

Rostro 1 - Es probable que haya reprimido ciertas experiencias de los primeros años de vida asociadas con el autoritarismo en su comportamiento, la necesidad de dominar y la propensión a las malas intenciones.

Rostro 2 - Algunas de las características pueden ser impulsividad, irritabilidad, arrebatos de ira y agresión.

Rostro 3 - Presenta una estimulación excesiva de la imaginación y la cognición en general y el negativismo.

Rostro 4 - Intensa apatía, distorsiones del pensamiento y emociones incompatibles.

Rostro 5 - Algunos rasgos de personalidad son las emociones superficiales e inestables, el narcisismo y el exhibicionismo.

Rostro 6 - Falta de autoestima, sentimientos de inferioridad y culpa son los principales rasgos.

Rostro 7 - Extroversión, sobreestimación de uno mismo y pérdida de dinero y emociones.

Rostro 8 - Tiene el deseo de una persona de vivir y ser aceptada.

¿En qué puede ayudarte este test?

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

Conoce los beneficios de un test de personalidad

Estos son solo algunos de los muchos beneficios que se encuentran asociados a los test de personalidad, razón por la cual se utilizan en diferentes ámbitos como la selección de personal o en la psicología clínica.

Ayuda a entender mejor a otras personas. Cada persona tiene su propia manera de interactuar con el mundo que nos rodea y es necesario tener presente que ningún tipo de personalidad es mejor que otra, sino que cada una de ellas tiene sus propias características y debe ser igualmente valorada.

Ayuda en las relaciones personales. Estos contenidos puede ser más útiles para las relaciones personales de lo que se pueda pensar, ya que de esta manera es posible entender algunos rasgos de personalidad básicos de quienes te rodean, y todo ello contribuirá a conseguir construir asociaciones más fuertes con quienes te rodean.

Contribuye a conocer gustos y cosas que te desagradan. Con este tipo de contenidos es posible conocer los gustos y las cosas que nos desagradan, logrando así conocerse mejor a uno mismo, algo que es fundamental para la propia evolución como persona.

