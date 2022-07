Los test de personalidad se mantienen como el contenido más divertido entre algunos usuarios de redes sociales e internautas. Y es que este tipo de pruebas puede revelarte detalles de tu personalidad con tan solo responder una pregunta, realizar una elección o decirnos qué fue lo primero que viste en la imagen que compone el test.

En esta oportunidad tenemos uno que conocerás si le temes al compromiso. Para ello tendrás que realizar una elección entre varias opciones que se muestran en la imagen del test de personalidad. En ella, hay 5 mariposas de distintos colores y formas. Lo único que tendrás que hacer es elegir solo una y conocer los resultados.

No sabemos que guiará tu decisión, pero posiblemente tu personalidad tiene mucho que ver. Si ya tienes tu elección en mente, lo siguiente es que descubras líneas más abajo los resultados del test de personalidad y así saber con precisión si le tienes miedo al compromiso o no.

Imagen del test de personalidad

Solo debes realizar una elección en este test de personalidad y conocerás los resultados.| Foto: genial.guru

Resultados del test de personalidad

Mariposa amarilla

Estás preparado para una relación formal y duradera. No obstante, primero tienes que madurar y encontrar a una persona que realmente pueda entenderte y quererte como te mereces.

Mariposa turquesa

Sin duda alguna, nadie está tan preparado para tener algo oficial como tú. De hecho, le tienes tan poco miedo al compromiso que has ido de una relación en otra sin darte cuenta de los patrones que estás siguiendo.

Mariposa naranja y negra

Has intentado tener una relación oficial, pero no ha funcionado como esperabas. No te desanimes, eventualmente llegará alguien importante a tu vida que cambiará todo. Tal vez es momento de darte un espacio para poder sanar.

Mariposa verde

Definitivamente le tienes miedo al compromiso. Lo más probable es que tus relaciones pasadas te hayan hecho daño y no estés listo para retomar tu vida romántica. No te preocupes, todo es cuestión de paciencia.

Mariposa azul

Estás aterrado del compromiso. Nunca has tenido una relación verdaderamente seria, así que tal vez no es momento de conseguir una. Sin embargo, en algún momento alguien llegará a tu vida que te hará reconsiderar tu posición.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que pueden ayudarte a orientar qué tipo de carácter puedas tener en unos segundos, a través de una imagen.

