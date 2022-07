Los test de personalidad se han convertido en una opción de diversión y entretenimiento para miles de usuarios de las diferentes redes sociales. Pero además, estas pruebas pueden revelarte rasgos de tu forma de ser que por alguna extraña razón no podemos sacar a la luz que nuestro subconsciente oculta por algún motivo.

Este test de personalidad podrá revelar más sobre tus características al elegir una opción de las tres que se muestra en la ilustración. En ella se puede ver tres barcos dibujados completamente diferente. De acuerdo a tu elección conocerás más sobre como estás hoy y además lo que necesitas en este momento de tu vida.

Te recordamos que para conocer los resultados, lo único que tendrás que elegir una opción. Luego que ya tengas tu decisión, lo siguiente es ir leer el significado de tu elección en la lista que te mostraremos líneas abajo. Además, podrás conocer lo que significa el resto de opciones.

Imagen del test de personalidad

Tu elección en este test de personalidad revelará qué es lo que necesitas en este momento de tu vida.| Foto: Tuzod

Resultados del test de personalidad

Opción 1: Barco con velas

Has pasado mucho tiempo con estrés y haciendo más de lo que debes, así como también con la mente muy ocupada. Por ello es que lo que necesitas ahora es desconectar un poco de la rutina diaria, por lo cual es un momento para tomarse unas vacaciones o para una escapada en plan relax, donde descanses y disfrutes. En resumen, solo necesitas más tiempo para ti y dejar de pensar, por que todo va bien.

Opción 2: Barco de remo

Hace algún tiempo ya que has perdido le rumbo en tu vida, vas con desgano y mucha tristeza, por lo cual lo que necesitas ahora es una gran dosis de amor y autoconfianza. Por ello es que debes aprovechar de encontrarte con familiares y amigos que valores, así como recurrir por ayuda en caso de que lo necesites, como lo pueden ser algunas terapias. En resumen, necesitas sanar heridas y conectar con quienes más te quieren.

Opción 3: Barco tipo buque

En el último tiempo has cultivado una gran determinación y una gran confianza en ti mismo, a la vez que has sentido que las cosas a tu alrededor no son lo que esperabas. Por ello lo que necesitas ahora es tomar las riendas de tu vida y te aventures en ese proyecto o emprendimiento que tienes en mente. En resumen, es el momento de asumir riesgos y que te atrevas a seguir tus intuiciones, ya que son las acertadas.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que pueden ayudarte a orientar qué tipo de carácter puedas tener en unos segundos, a través de una imagen.