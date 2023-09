Tendrás al frente una simple y sencilla imagen, y tú tendrás que elegir cuál de las tres opciones que aparecen es la que más te identifica cuando estás con tu pareja. De esta manera funciona el test visual que compartiré hoy contigo. Los usuarios que lo desarrollaron quedaron sin palabras, y estoy seguro que a ti tampoco te decepcionará. Esta prueba es muy parecida a “Escoge un trébol de cuatro hojas y descubrirás qué te depara el destino” y “Encuentra al camello en 10 segundos: resuelve el reto viral y demuestra tu inteligencia”, solo observa y realiza una elección.

Lo que debes hacer luego en este test visual es que conozcas el significado de tu decisión en la lista de resultados que dejaremos. En esa parte podrás conocer en qué situación se encuentra tu relación con simplemente realizar una elección. Para que pienses y analices bien, contarás con 5 segundos. Pasado este tiempo, ya podrás acceder a los resultados.

Identifica la imagen del test visual

Es importante que no cambies de decisión luego de haber elegido una opción. Otro punto es que ya sepas que este test visual no tiene ningún tipo de validez científica. Solo te mostraremos resultados genéricos, pero que te divertirán.

Solo necesitas elegir una de las parejas y tras ello podrás conocer los resultados del test visual. (Foto: Genial.Guru)

Descubre los resultados del test visual

Opción 1

Lo que los hace unidos y cómplices son sus ganas de reír y el hecho de que ser divierten tanto juntos. Se entienden de inmediato y les encanta sentirse bien en pareja y disfrutar de la pura diversión. Para ti los problemas son secundarios, mientras haya amor y serenidad entre ustedes todo se puede arreglar. Has encontrado la clave del verdadero amor, eres consciente de que el amor es un jardín que necesita ser regado todos los días para que de hermosas flores. Lo mejor es tener un motivo para reír juntos todos los días, el amor vive en consecuencia.

Opción 2

Tu concepto del amor está relacionado con la pasión. Para ti esto no solo no debe faltar nunca sino que debe ser tan abrumador como infinito. El amor apasionado es la energía que te para afrontar la vida. Esta energía es una llama que necesita ser alimentada con el tiempo para no morir. Cuando amas a alguien, es tu fuerza y ??tu todo.

Opción 3

Tu amor se compone de cosas simples, pequeñas alegrías, momentos de ternura y hermosos recuerdos. Eres una persona que ama la vida tranquila. Tu amor es perfecto si es puro. Para ti ser amado por la persona que amas es felicidad absoluta. Todos tenemos defectos y fortalezas, nadie es perfecto, pero pocos en especial aman nuestros defectos y ven en ellos lo que nos hace únicos. Si encuentras una pareja que te aprecie tanto como te gustaría, entonces encontrarás tu felicidad.

