Una imagen con dos árboles, sumado a una respuesta que alterará tus planes y revelará tus más ocultos instintos. El test de personalidad es apto para todos, aunque si no eres alguien sincero ni te atrevas a asumir el desafío porque caerás en el intento. En esta oportunidad el desafío será un tanto diferente, porque estoy más que seguro que hay algo que dices pero no es cierto, o quizá algo en ti que no quieres reconocer, y por si lo haces inconscientemente, hoy te lo muestro para que lo veas. Gracias a esta prueba aprenderás a dejarte de engañar y también a la gente que te rodea. No te olvides que no existe tiempo límite alguno para poder ir hacia la respuesta. La elección es fácil, pero no tengo dudas que la resolución evidenciará un problema.

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: descubre cuál es tu habitual mentira. (Foto: TiempoX)

Mira los resultados del test de personalidad

Si escoges el árbol de otoño...

La elección de este árbol habla de que te estás engañando a ti misma. Quizá últimamente tienes el discurso de que hay que fluir y dejar que las cosas, personas o espacios salgan de tu vida tranquilamente, porque por algo no están, cuando la verdad te cuesta hacer eso. Tienes que ser honesta para aceptar no se puede dejar ir sin comprender que hay un duelo detrás, hay una crisis y un desgaste por lo que se puede llorar, y eso no te hace menos persona. Permite que tus emociones salgan, porque no tiene nada de malo.

Si eliges el árbol de verano...

Le mientes a los demás porque no les dices las cosas que no te parecen. Cuando alguien hace algo que no te gusta o te molestan sus palabras, tú no enfrentas la situación, sino que más bien pones tu mejor cara y haces como si nada. Esa mentira que justificas con “llevar la fiesta en paz” puede ser muy perjudicial, porque en el fondo estás alimentando una relación interpersonal con conflictos sin aclarar, y esos generalmente terminan saliendo a la luz cuando uno no aguanta más.

