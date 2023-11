La familia es el eje de nuestra vida; sin embargo, muchas veces no le prestamos la atención correcta debido a las diversas actividades que podemos realizar. Este test de personalidad es de vital importancia porque podría ayudarte a echar un vistazo de cómo está tu relación con las personas que más deberían de importante. La prueba de hoy solo consta en elegir uno de los elementos de la imagen, pertenecientes a un signo zodiacal. Sí, tienes que ser sincero porque, de no serlo, te estarías engañando a ti mismo. No dejes pasar esta gran oportunidad. ¿Te sientes preparado para afrontar este reto?

Observa la imagen del test de personalidad

Elige un símbolo y descubre cómo eres con tu familia en el test de personalidad. (Foto: TiempoX)





Mira los resultados del test de personalidad

Si elegiste la primera opción: capricornio...

Si elegiste esta opción puede que tengas un miedo muy profundo a perder a quienes quieres y te rodean, pero te haces el fuerte y distante constantemente, haciéndole creer a tus cercanos que prefieres hacer tu vida en solitario y no preocuparte de ellos.

Para ti las cosas son más prácticas, eres de los que acciona más que se emociona, por lo que para ti el amor va en la preocupación por el otro, la ayuda y la búsqueda de que tengan siempre una mejor vida. Lo anterior es muy positivo, pero no tiene nada de malo mostrarse vulnerable de vez en cuando, y hacer entender cuánto necesitas a tu familia realmente.

Si elegiste la segunda opción: Cáncer...

La elección de esta opción indica que probablemente eres una persona que se define mucho mediante su familia, y que sientes que con ellos puedes ser realmente tú, sin ningún tipo de filtro ni regulación.

Para ti es fundamental contener y acoger a los demás, por lo que eres el primero que presta su hombro para que un cercano llore en él. Tú tratas de nutrir a los demás, de escucharlos y de mejorarles la existencia. Ahora, sumado a lo anterior debes aprender a tú también expresar lo que sientes, porque los demás no pueden adivinar lo que te pasa. Si haces eso, tus relaciones mejorarán notablemente, y todo se volverá más recíproco, tal como te gustaría.





