Los que conocen de retos visuales saben que más tiempo pierden leyendo estas palabras que resolviendo la prueba que Depor les ha traído con todo su cariño. Claro, están los virales que son fáciles de resolver y también los que complican a más de uno. Por ejemplo, encontrar una aguja en un pajar es casi la constante de este tipo de notas, pero la de hoy podrá ser resuelto hasta por un niño, claro está, que haya viajado antes o conozca al menos los temas legales.

Para ponerle más emoción a la resolución de este reto visual, te pedimos que lo intentes en solo un segundos. No va demorar mucho. Ni el temporizador es necesario que lo pongas. Pasará tan rápido que ni te darás cuenta que el tiempo ya se cumplió, pero si pestañeaste dos veces o respiraste más de una, sabrás que el segundo se multiplicó. ¿Estás listo?

IMAGEN DEL RETO VISUAL

En solo un segundo: adivina en el reto visual cuál de los tres pasaportes es falso. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

Pasó el tiempo necesario, lo lograste, de eso estamos seguros. Ahora, si es que no pudiste dar con la solución en un tiempo corto, pues te la mostramos. En la imagen verás que el que se tomó la foto con un fondo no blanco, no puede tener su pasaporte lícito. Ahora, involucra a tus amigos o familiares para que se entretengan un poco.

Solución del reto visual: aquí sabrás que el del fondo a colores no puede ser. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos.

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.