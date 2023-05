Poner a prueba tu visión y divertirte, todo al mismo tiempo, es posible con el reto viral que te traemos hoy. No tenemos problema alguno en decirlo porque el desafío consiste en encontrar la letra ‘N’ en la imagen, pero teniendo en cuenta que solo se brinda 12 segundos para completar esa misión.

Tal vez pienses que el límite de tiempo hace que la prueba sea imposible de resolver, pero no. Ello está muy lejos de ser cierto. Para decir “lo logré”, debes concentrarte. No pretendas estar distraído(a) y salir victorioso(a) porque eso, definitivamente, no va a pasar. ¡Guerra avisada no mata gente!

Tras tu participación en este reto viral, te invitamos a que compartas el desafío con tus seres queridos. Estamos seguros que ellos te lo agradecerán. Además, te informamos que hay más pruebas como esta en Depor. Una que está dando la hora es la que consiste en indicar el número exacto de cuadrados en una imagen.

Imagen del reto viral de la letra ‘N’

En esta ilustración, que posee un globo de diálogo de color rosado con muchas letras ‘M’, está la ‘N’. (Foto: MDZ Online)

Solución del reto viral

Son pocas las personas que han hallado la letra ‘N’ en 12 segundos. Si tú lo hiciste, ¡genial! Pero si no, tranquilo(a). Ahora mismo sabrás su ubicación exacta en la imagen.

En esta imagen, que posee un globo de diálogo de color plomo donde hay muchas letras ‘M’, se indica dónde está la ‘N’. (Foto: MDZ Online)

¿Este reto viral te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos virales en Depor, y listo. ¿Te animas?

