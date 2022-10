Es el momento que nos demuestres que cuentas con una gran habilidad visual, pues en el siguiente reto viral tendrás que encontrar, en un tiempo límite de 8 segundos, el error que aparece en la ilustración del hombre que está pescando. ¿Podrás lograrlo? Pues desafía tu sentido visual y encuentra el objetivo rápidamente.

Y consideramos que 8 segundos es tiempo suficiente para lograr dar con la solución de este divertido reto viral. Aunque seguramente para aquellos amantes de la pesca o que tienen conocimientos generales sobre los peces, será mucho más fácil. El error es muy claro y solo aquellos distraídos dejaron pasar por alto.

Si luego de varios intentos todavía no puedes determinar cuál es el error, pues no te preocupes ya que aquí en Depor te brindaremos la respuesta correcta y su explicación líneas más abajo. Mientras tanto, sigue intentando dar con la respuesta de este desafío.

Imagen del reto viral

Tras analizar la ilustración del reto viral detectamos que el pez no tiene escamas.| Foto: genial.guru

Solución del reto viral

Tras varios segundos perdidos e intentos fallidos, y todavía no puedes determinar cuál es el error que aparece en la ilustración, pues no te preocupes. Aquí te la dejamos. Ocurre que el pez que capturó el hombre no tiene escamas.

¿Qué es un acertijo visual?

Un reto viral es un ejercicio que pone a prueba tus habilidades cognitivas para realizar una tarea. Cabe precisar que todas las actividades que realizamos requieren la utilización de nuestras funciones cerebrales, lo que implica millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales para desenvolvernos adecuadamente con nuestro entorno y procesar información por diversos canales.