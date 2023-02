¿Consideras que eres una persona que posee una estupenda visión? Es hora de que lo demuestres con un reto viral que solo fue superado por el 97 % de participantes. Aquí tu tarea es la siguiente: encontrar todos los errores en la imagen que acompaña esta nota de Depor. ¿Puedes hacerlo?

La ilustración del desafío nos permite apreciar el jardín de una casa, donde una joven está retirando las manzanas de los árboles, aprovechando el día soleado. Nada parece estar mal en esa escena; sin embargo, hay varias cosas que no cuadran. Esas vienen a ser las equivocaciones que tú debes hallar.

Ten en cuenta que puedes buscar los errores con mucha calma, ya que no se ha establecido un límite de tiempo en el reto viral. Sí, consideramos que no era necesario hacerlo, así que no te estreses. Recuerda que todo esto es un juego donde, además de divertirte, pones a prueba tu visión.

Mira aquí la imagen del reto viral

A simple vista no se aprecian todos los errores en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

En total hay 7 equivocaciones en la ilustración. Algunas son más complicadas de hallar que otras. Si no pudiste encontrarlas, no hay problema. A continuación podrás saber en qué parte están en la imagen.

En esta imagen se indican todos los errores. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que te quitará el aburrimiento. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

