Muchas veces la gente suele apoyarse en amistades o familiares para contar sus problemas y recibir algún consejo o ayuda. El test visual de hoy te hará entender qué tan comprensivo eres y cómo los consejos del día a día que brindas pueden repercutir en quienes más quieres. La prueba no tiene tiempo límite alguno, pero está de más decir que la ansiedad por saber la respuesta te hará ir rápidamente líneas abajo. Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica. Recuerda que tienes que ser 100% sincero porque una mala elección te hará ir hacia el camino equivocado. Puede que seas alguien que guarda secretos a la perfección por lo que confían en ti o quizá solo te gusta pasar tiempo a solas. ¿Estás listo para asumir el reto?

Observa la imagen del test visual

Test visual: conoce qué tan comprensivo eres con la gente. (Foto: MDZOL)

Mira los resultados del test visual

Si viste una mariposa...

Los demás ven en ti a alguien en quien pueden depositar toda su confianza y guardas los secretos más vergonzosos de mucha gente. Disfrutas de pasar tiempo a solas y crees en las relaciones amorosas para toda la vida. Sobresales por tu fidelidad y romanticismo en tus vínculos.

Si viste una calavera...

Eres muy comprensivo y siempre tratas de ponerte en los zapatos del otro para poder ayudarlo. No le temes a los desafíos y no te asustan los cambios. Sabes a la perfección lo que quieres y vas tras tus sueños. Eres auténtico y no le das trascendencia a lo que otros opinan sobre ti. Posees una gran confianza en ti mismo y en tu potencial.

