El test de personalidad de hoy te ayudará a reconocer qué tan buen líder eres o si necesitas reforzar tus habilidad. No hay mayores complicaciones en esta prueba, la premisa es fácil: observa la imagen principal de la nota y elige cuál de las situaciones expuestas lograr representarte. ¿Te has preguntado qué dice la gente de ti y si es que te toma enserio? Quizá no, esta es la oportunidad perfecta. No hay indicaciones de rigor porque solo es escoger y, por si te lo preguntabas, no hay tiempo límite alguno. Déjame contarte que este ejercicio no requiere percepción, pero sí mucha honestidad. ¿Estás listo?

Observa la imagen del test de personalidad

Elige una de las opciones del test de personalidad y descubre si eres un buen líder. (Foto: TiempoX)





Mira los resultados del test de personalidad

Si elegiste la primera opción...

La elección de esta mujer, indica que tienes muchas aptitudes de liderazgo, pues sabes hacerte cargo de lo que te corresponde y apoyar a los demás en lo que necesiten. Para ti es importante ser una persona dispuesta a escuchar y aceptar las inquietudes de otros, y eso te da un valor de confianza por la que quienes te rodean se sienten seguros a tu lado.

Si elegiste la segunda opción...

Si tu elección fue esta mujer, probablemente en ti hay una sensación más de autoridad y ganas de sobresalir, que de ejercer un liderazgo con todas sus letras. Te cuesta entender las opiniones de los demás y tomarlas en cuenta, y eso hace que en un puesto de líder puedas volverte muy impaciente y terco en situaciones problemáticas.





