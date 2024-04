Cuando realizamos algún proyecto o emprendemos nuevas aventuras en cualquier rubro siempre estamos atentos a todos los detalles para que salga de la mejor manera, siendo minuciosos con el esfuerzo que ponemos a cada actividad. Si quieres cuál es tu nivel de este factor, tendrá que resolver este test visual que ha dado la vuelta al mundo y es tendencia en redes sociales. La prueba no tiene mayores complicaciones porque solo necesitas afinar de la mejor manera tus habilidades de percepción, apuntándose así hacia una de las siluetas. Tu respuesta debe de ser única, pero ello no significa que sea la correcta porque ninguna lo es, ya que al ser definido por una mirada, no todas las personas lo observan de la misma manera. Recuerda que necesitas 100% sincero para no desviar el objetivo principal de este desafío. Los posibilidades de respuesta son diversas, por lo que podrían cambiar tu mirada habitual.

Observa la imagen del test visual

Test visual: descubre si eres una persona minuciosa. (Foto: MDZOL)

Mira los resultados del test visual

Si viste primero un vaso...

Si viste primero el vaso, eres una persona muy estructura e insegura. Te haces mucho problema por asuntos sin sentido. No puedes ver claramente lo que tienes delante de ti. Te cuesta bastante tomar decisiones. Quieres todo y a la vez nada.

Si viste una nota musical...

Si viste primero la nota musical, eres una persona meticulosa, detallista, creativa y muy minuciosa con todos tus proyectos. Eres sumamente fiel en todos tus vínculos. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida. Nada pasa por alto delante de tus ojos. Posees un gran poder de observación. Destacas por tu responsabilidad y profesionalismo. Inspiras confianza, seguridad y respeto. Eres generosos(a) con tu círculo más íntimo.

