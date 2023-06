Es cierto que hay muchos test visuales en Internet, pero no todos llegan a generar tanto impacto como el que te traigo ahora. A mí me dejó sin palabras porque es capaz de dar a conocer la verdadera forma de ser de una persona en un dos por tres. Sí, en ese sentido, esta prueba es muy parecida a “la que describe tu identidad a la perfección, según la forma de tu dedo meñique” y a “la que consiste en dar una simple respuesta para que descubras todo sobre ti”.

En este párrafo te cuento que participar en el test no es nada difícil: tienes que mirar la imagen que dejaré más abajo y luego decir, con total sinceridad, qué fue lo que llamó primero tu atención. Como posibles respuestas nada más están el gato y el perro. No menciones otra cosa.

Esta es la imagen del test visual

Las mascotas que te indiqué líneas arriba están dibujadas de tal manera que parecen una sola figura. Cada una esconde un significado distinto que solo debes leer tras contestar lo que tus ojos captaron primero. Antes no. Estoy seguro que los resultados te dejarán con la boca abierta, pero recuerda que no poseen validez científica. Si eso no es un problema para ti, continúa.

Esta imagen, que posee un fondo de color amarillo, te muestra dos dibujos: el de un gato y el de un perro. (Foto: MDZ Online)

Sorpréndete con los resultados de este test viral

Gato:

Si viste primero el gato, tu familia es muy importante para ti. Te alejas de la gente negativa y de los problemas. Perdonas rápidamente. Prefieres no guardar rencor. Eres bondadoso(a), amable y muy generoso(a). Te encantan las sorpresas. Nunca prejuzgas.

Perro:

Si viste primero el perro, prefieres ir a paso lento, pero seguro. Destacas por tu creatividad e inteligencia. Depositas tu confianza en los demás. Eres inocente, decente, responsable y fiel. Te encanta estar en pareja. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida. Nunca bajas los brazos fácilmente. Si te caes, te levantas.

