En tu tiempo libre, súmate al test visual de aquí. Harás lo correcto, ya que con la prueba averiguarás si eres alguien que perdona fácilmente o no. La información está al alcance de tus manos. No permitas que se aleje de ti. Este contenido está siendo muy compartido en las redes sociales, así como “el que consiste en identificar qué perro tomará su leche primero” y “el que saca a la luz si eres agresivo o sumiso”.

Para empezar, tienes que mirar la imagen que acompaña la nota de Depor. Es importante hacer eso porque luego debes indicar qué captaste primero en la ilustración. El significado de tu respuesta lo encontrarás más abajo, en la sección de resultados, los cuales, sin duda, te dejarán con la boca abierta.

La imagen del test visual

La imagen no es muy compleja. Te permite apreciar a una pareja y a un corazón que se ubica en el medio de las personas. No se ocurra mentir en el test visual. Si lo haces, la información que recibirás no será la adecuada para ti. También te informo que la prueba no posee validez científica, como muchos piensan.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra dos dibujos: el de una pareja y el de un corazón. (Foto: MDZ Online)

Los resultados del test visual

Pareja:

Si viste primero a la pareja, siempre tratas de ver el vaso medio lleno. No te agrada mostrar tus sentimientos por temor a que te hagan daño. Tu corazón es muy puro. Eres una persona sensible, cariñosa y muy sobreprotectora. No harías algo para perjudicar a quienes quieres. Tus decisiones las tomas en base a lo que consideras mejor para tu familia.

Corazón:

Si viste primero el corazón, piensas que todos pueden cambiar sin importas los errores que cometieron. Sueles perdonas con mucha facilidad. No guardas rencor. Te vas de los lugares donde no te permiten ser tú mismo(a). Odias las limitaciones. No te agrada prejuzgar. Siempre escuchas todas las versiones posibles de un hecho.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

