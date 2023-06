Sé muy bien que, cuando los retos virales son muy difíciles de resolver, llegan a ser el centro de atención de los usuarios de distintas redes sociales. Por esa razón, decidí presentarte uno así. ¿Te interesa participar en la prueba? Esta te entretendrá bastante, al igual que otras como “la que mostrará tu fortaleza mental, según la forma en que cierres el puño” y “la que sacará a la luz tu nivel de inteligencia, de acuerdo a la manera en que sostengas el celular”.

El desafío que te traigo hoy consiste en hallar la palabra ‘PUERCO’ en la imagen. Esa es una tarea que no es nada fácil de realizar y queda evidenciado en la siguiente estadística impactante: el 95 % de participantes no lo pudo superar. Ojo que no te informo ello con el fin de asustarte, sino para que te prepares.

¿Encuentras la palabra ‘PUERCO’ en esta imagen?

La imagen del reto viral, por si no te has dado cuenta, fue elaborada por MDZ Online. Nos muestra un globo de diálogo de color verde limón donde hay muchas palabras ‘PUERTO’. Aunque no parezca, entre ellas está el término ‘PUERCO’ que tú debes encontrar. Lo bueno es que no tienes que hacerlo rápidamente. Relájate.

En esta ilustración, que posee un globo de diálogo de color verde limón con bastantes palabras ‘PUERTO’, está el término ‘PUERCO’. (Foto: MDZ Online)

La solución del reto viral

Si pudiste ubicar la palabra ‘PUERCO’, te felicito. Si en caso no fuiste capaz de hacerlo, te recuerdo que todo esto es un juego. Nada es de vida o muerte aquí. No te sientas mal. Ahora mismo te compartiré la solución del reto viral.

En esta imagen, que posee un globo de diálogo de color plomo donde hay muchas palabras ‘PUERTO’, se indica dónde está el término ‘PUERCO’. (Foto: MDZ Online)

Descubre qué es un reto viral

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

