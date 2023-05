¿Te consideras astuto y observador? Si es así, este desafío visual es perfecto para ti. ¿Puedes encontrar la letra C oculta entre los números 0? Esta tarea puede parecer imposible, pero si miras de cerca, notarás un pequeño detalle que hace toda la diferencia.

Para encontrar la letra C en este patrón numérico solo dispones de 9 segundos, por lo que necesitas concentrarte en cada uno de los ceros. Mira cada curva y línea para ver si hay algo que no encaje y así poder dar con la respuesta lo más pronto posible. La letra C está ahí, pero es tan sutil que puede pasar desapercibida para algunos participantes.

Algunas personas encuentran la letra C en cuestión de segundos, mientras que otras pueden tardar minutos o incluso horas. Pero no te preocupes, este desafío es una actividad divertida que puede ayudarte a mejorar tus habilidades visuales y de percepción. ¿Listo para comenzar? ¡Adelante!

¿Puedes encontrar la letra ‘C’ oculta entre los números ‘0′ en la imagen?

En este acertijo mental, trata de identificar una letra oculta 'C' entre el grupo de números '0' en la imagen. (Foto: Brightside.me)

Mira aquí la solución del reto visual

Como has podido notar, en la imagen hay 10 filas y 28 columnas de números ‘0′ y para hallar la letra ‘C’ en 9 segundos debías buscar rápidamente en cada una de ellas. Si no lograste superar este rompecabezas, no te preocupes que continuación hemos resaltado con un círculo rojo la ubicación exacta de la letra, en la octava fila y la columna número 27.

Hemos marcado la 'C' oculta en la imagen con un círculo rojo en esta imagen.

