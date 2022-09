¿Estás preparado para hacerlo? Uno de las sopa de letras que inundó las redes sociales y se viralizó por su gran dificultad, hoy Depor te la trae para que no seas ajeno a los grandes retos visuales de hoy en día. Tú ya sabes de qué va un pupiletras: varias de ellas esparcidas en un recuadro donde tu principal misión no es otra que encontrar una palabra -o varias-, aunque en este caso aumenta la dificultad. Y es que debes adivinar qué palabra es la que debes encontrar y en un límite de cinco segundos.

Ya sabrás por qué es que este reto visual ha sido tildado “solo para genios”, pues no cualquiera supera tan fácil un pupiletras, menos si tiene que encima adivinar qué palabra es la que se oculta. ¿Estás preparado?

Todas las pruebas como ésta han sido bien verificadas por los usuarios de las redes sociales y hoy tienes la oportunidad de superarlo. Hoy, demuestra tus habilidades en cuestión de segundo mirando la imagen que viene a continuación.

IMAGEN DEL RETO VISUAL

¿Eres un ‘ZORRO’ en los virales? Demuéstralo y responde este reto visual del pupiletras. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

Al parecer, aún no has encontrado la respuesta y no te preocupes, pues no es fácil formar parte de ese grupo de hábiles con una percepción visual 10/10 que dieron con la solución rápido. Si buscabas la solución, aquí te la mostramos.

Solución del reto visual: la palabra oculta era ‘ZORRO’ y estaba en este lado del pupiletras. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.