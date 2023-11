Como es de costumbre diaria, hoy te traigo un nuevo test de personalidad con dos posturas distintas. Es hora de que te concentres y que le pidas a tu intuición que te guíe hacia el objeto que tiene un mensaje certero para ti en la presente prueba. No hay necesidad de afinar tu observación en esta ocasión. Solo tienes que ser sincero porque la respuesta te llevará a encontrar la solución de tus problemas, evitando así tener un corazón roto. Parece broma, pero con el paso del tiempo me agradecerás la ayuda y guía. Una vez que ya estés preparado mentalmente, emprende la aventura y escoge un objeto. No te tardes mucho porque así podrás solucionar todo más rápido.

Observa la imagen del test de personalidad

Elige uno de los objetos y descubre cuál es tu error en el amor. (Foto: Tiempox)

Mira los resultados del test de personalidad

Si elegiste el reloj de arena...

Si elegiste esta opción probablemente eres una persona que dice muchas cosas y no las piensa antes, por lo que después te arrepientes y sientes que echaste a perder algo que pudo ser muy bonito. Debes aprender a controlar esa impulsividad que te hace terminar tus relaciones a penas algo malo sucede, porque si no nunca lograrás la evolución que corresponde en este aspecto, y perderás vínculos que solo tenían posibilidad de crecer y hacerse más fuertes.

Revisa qué miedo interno tienes y cuál es el motivo de esa actitud que genera, para que puedas desenvolverte tranquila o tranquilo en el amor, sin pensar que una simple discusión o desacuerdo termina todo lo avanzado.

Si elegiste el tren...

Tú amas profundamente y cuando te enamoras puedes imaginarte toda una vida con la persona que quieres, pero algo en ti sabotea todo eso, y escapas de la relación porque crees que no eres suficiente. Tienes la sensación de que hay algo malo en ti, y que la otra persona lo descubrirá tarde o temprano, por eso te alejas a veces sin dar explicaciones, como escapándote de algo que podría alcanzarte en cualquier momento.

Trabaja con esto, ya que en ti están las ganas de formar relaciones duraderas, pero tu autoestima y tu miedo te limitan, y sabes perfectamente que eso no te gusta. Todos tenemos luces y sombras, así que abrázalas y no dejes que te ganen la batalla.





