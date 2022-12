Tienes que responder este test de personalidad y de esta manera podrás conocer aspectos que no conocías como algunas virtudes y defectos. Todo está en tus manos. Este acertijo viral revelará detalles inimaginables sobre tu personalidad, pues la forma cómo duermes -y dice- mucho sobre ti. Sin distraerte, mira los detalles para descifrar más sobre tu forma de ser en este test visual que la rompe en redes sociales. Ten cuidado a cada detalle.

Afronta el desafío de hoy y sorpréndete con las respuestas. Dependiendo con cuál de las seis siluetas femeninas te identificas más, podrás resolver dudas respecto a ti en el presente y a futuro.

Estamos hablando de una de las test visuales que abundan en redes sociales en estos tiempos y que nos ayudan mucho para lograr un avance respecto a nuestros comportamientos. Sin más, a continuación te mostraremos la imagen publicada en redes sociales. El test visual consiste en observar la ilustración y responder la pregunta: ¿qué forma tienen tus manos? Te sorprenderá sabes los increíbles resultados sobre ti o de tus seres queridos a quien le compartiste el test.

IMAGEN DEL TEST VISUAL

Solución: escoge la forma en la que duermes del test visual y destapa secretos inéditos sobre ti (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL

POSTURA N°1

Si no puedes conciliar el sueño sin doblar las rodillas mientras estás acostado de lado, eres una persona tranquila y confiable. No es fácil ofenderte, y no le temes al futuro. Sonríes incluso en la mañana más triste de invierno, y puedes ajustarte sin problemas a prácticamente todos los cambios que ocurren en tu vida.

POSTURA N°2

Si duermes sobre todo en posición fetal, muchas veces sientes la necesidad de ser protegido, comprendido y que te compadezcan. Acurrucándote de esta manera, intentas aislarte de los problemas del mundo que te rodea. La aplicación perfecta de tus talentos y tu potencial sería pintar cuadros, aprender a bailar o escribir un blog.

POSTURA N°3

Si duermes boca abajo con los brazos y las piernas a los lados, eres un líder. Eres impulsivo y tomas la iniciativa, te aseguras de que haya un orden tanto en tu vida personal como profesional. Prefieres planear todo por adelantado y no eres un fan de sorpresas. Tu perseverancia y el sentido de responsabilidad te ayudan a lograr un gran éxito.

POSTURA N°4

Si duermes boca arriba, lo más probable es que seas una persona positiva que ama la vida, que está acostumbrada a estar en el centro de la atención y le encanta la buena compañía. Trabajas obstinada y persistentemente, pero de una manera racional, prefiriendo decir siempre la verdad. Las personas que duermen en esta posición a menudo tienen personalidades muy fuertes .

POSTURA N°5

Si duermes como un soldado, acostado boca arriba con los brazos pegados al cuerpo, probablemente seas una persona equilibrada que sabe cuáles son sus metas en la vida y se esfuerza por alcanzarlas. Puedes ser estricto, pedante y exigente pero sobre todo eres exigente contigo mismo.

POSTURA N°6

Si duermes como una garza, con una pierna doblada, lo más probable es que tengas una personalidad impredecible que te involucra en todo tipo de aventuras. Al mismo tiempo, tu estado de ánimo puede cambiar tan rápido que puede ser confuso para los que te rodean. Muy a menudo te resulta difícil tomar decisiones. En general, en el trabajo y en la vida personal prefieres la estabilidad, la paz, la tranquilidad y la minuciosidad.

¿Qué te pareció este test visual? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

