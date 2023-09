Prepárate mentalmente para surcar por un test de personalidad que podría hacerte cambiar en múltiples aspectos. Todo lo que tienes que hacer es ver la imagen principal de la nota y elegir uno de los tres árboles, siendo esto lo que revelará cómo te miran realmente tus amigos. Aunque al inicio no creía en este tipo de pruebas, el tiempo me hizo darles una segunda oportunidad, además de aprender a valorarlas. ¿Tienes lo que se necesita para participar? No dejes ir esta ocasión y aprovecha al máximo las respuestas.

Cuando estamos rodeados de amigos, siempre nos preguntamos qué piensan realmente de nosotros. Queremos saber cómo nos perciben y qué es lo que valoran de nuestra forma de ser. Por ello, con este test de personalidad, podrás descubrir qué piensa la ‘familia que eliges’ de ti y conocer más a fondo cómo te ven desde su perspectiva.

Observa la imagen del test de personalidad

Llegado a este punto de la nota, significa que estás decidido a pasar por esta prueba. Dicho esto, te recuerdo que la opinión de los demás no define tu valor como persona, pero siempre es interesante conocer cómo te perciben tus amigos. ¡Utiliza estos resultados como una guía para fortalecer tus relaciones y ser una mejor versión de ti mismo/a!

Escoge un árbol en este test de personalidad y descubrirás cómo te ven tus amigos (Foto: GenialGuru).

Mira los resultados del test de personalidad

Si escogiste el primer árbol...

Tu entorno te percibe como una persona altamente empática. Disfrutas brindar apoyo a aquellos que más lo requieren. Posees una gran habilidad para mantener el control de tus emociones y, cuando te sientes agobiado, tiendes a buscar momentos de soledad.

Si escogiste el segundo árbol...

Cuando te encuentras de buen humor, eres una persona amable y afectuosa con aquellos que te rodean. Sin embargo, esta disposición puede cambiar cuando atraviesas situaciones adversas. A menudo, puedes desahogar tu frustración en personas que parecen más tolerantes o comprensivas. En algunas ocasiones, esta faceta de tu personalidad puede herir los sentimientos de tus amigos o familiares.

Si escogiste el tercer árbol...

Eres una persona generosa, amable, cariñosa y extremadamente servicial. Sientes una profunda satisfacción al brindar ayuda a quienes más lo requieren. Nunca maltratas ni empleas palabras hirientes hacia los demás. Disfrutas de compartir momentos con tus seres queridos. Tu personalidad es verdaderamente única y especial.

¿Sabes lo que es un test de personalidad?

Te cuento que un test de personalidad es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos tests están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

Características de los tests de personalidad

Preguntas estructuradas : los tests de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los tests de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos tests evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos tests evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los tests de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los tests de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los tests de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los tests de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los tests de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.





