¿Es posible conocer si soy astuto mediante una elección? Debo confesar que tenía muchas dudas al iniciar el desarrollo de este test de personalidad. Y es que no encontraba explicación alguna de cómo elegir un cubierto podrá demostrar si soy astuto o no. Sin embargo, según fui avanzando en la prueba, quedé sin palabras al obtener los resultados. Este test fue desarrollado para obtener información psicológica de nosotros, además que goza de bastante aceptación ya que ha sido creado por los mismos de “conocerás si eres buena o mala persona de acuerdo al primer animal que veas” y “¿tu pie es romano, germánico, egipcio o celta? Su forma revelará tu verdadera identidad” .

Te dejaré una imagen en la que se aprecian dos manos, cada una sosteniendo un tenedor y una cuchara. Tú deberás elegir el cubierto que utilices regularmente o con el que comas tus alimentos con mayor comodidad. Solo serán un segundos pero deberás escoger sabiamente.

Mira la imagen y conoce si eres astuto

Pues aunque no lo creas tu decisión exhibirá en esta prueba algunas características de tu personalidad. Al elegir la alternativa que consideres la más adecuada, lo siguiente es que busques su significado en la lista que te colocaré líneas más abajo.

Te muestro dos opciones. Cada mano sostiene un tenedor y una cuchara, tú debes elegir solo una de las dos alternativas.| Foto: genial.guru

Conoce los resultados del test de personalidad

Tenedor: Eres una persona directa y que no anda con rodos. Una vez terminas algo vas por la siguiente por la siguiente actividad porque no te gusta perder tiempo. No sueles quedarte en lugares que no te suman y te cansen, ello te hace una persona astuta y paciente.

Cuchara: Eres alguien que nunca se queda satisfecho y siempre buscas probar un poco más. Te agrada vivir experiencia de todo tipo y sabes como manejar una situación complicada. Sueles aprender de las culturas y sus formas de comunicarte, eso te hace una persona culta.

¿Qué ventajas tiene la persona que trabaja en su autoconocimiento?

Gracias al autoconocimiento, un trabajador podrá identificar todas aquellas características que lo definen y distinguen en relación con su profesión o puesto laboral. Es decir que podrá identificar las cualidades positivas y negativas que lo hacen único y lo diferencian de sus demás compañeros.

¿Qué tan fiables son los test de personalidad?

Ante todo, un test de personalidad tiene que ser fiable y científicamente válido. En otras palabras, tiene que medir con criterios científicos lo mensurable, por ejemplo, rasgos de personalidad relevantes para el entorno laboral actual.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

