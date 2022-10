El siguiente test de personalidad es conocido como el ‘test de las plumas’. Parece entretenido, pero es bastante revelador. En la prueba tienes la posibilidad de conocer diferentes aspectos de tu forma de ser con simplemente realizar una elección. Es decir, debes elegir una opción entre las que te mostramos y descubrirás los resultados.

Para que el test de personalidad sea aún más divertido, te dejamos que observes la imagen por unos 5 segundos. No hay mucho que analizar, pero te damos esa libertad para que pienses bien cuál de las mariposas que aparecen en la ilustración te gusta más o llama tu atención.

Luego que hayan transcurridos esos segundos, asumimos que ya tienes tu decisión. El siguiente paso es que busques en la lista de resultados el significado de ese elemento pues allí conocerás algo insólito sobre tu carácter.

Imagen del test de personalidad

Escoge una opción entre las que te mostramos y conoce los resultados del test de personalidad.| Foto: namastest

Resultados del test de personalidad

MARIPOSA AZUL: Cuando una persona te lastiman o indirectamente te hace daño, optas simplemente por alejarte. Aunque te duela, sabes que lo mejor es no permanecer al lado de quien sus acciones te terminan por herir.

MARIPOSA VERDE: Brindas más de una oportunidad a las personas que realmente quieres y perdonas muy fácil porque entiendes que los seres humanos no somos perfectos, nos equivocamos.

MARIPOSA ROJA: No crees en el cambio repentino ni en las disculpas que no vienen de la mano con acciones. Si alguien te falla solo dices adiós y para siempre, sin embargo, no olvidas aquello que te lastimó.

MARIPOSA NARANJA: No sueles complicarte con casi nada, si alguien te daño simplemente te alejas. Pasas la página y evitas vivir con rencor o amargura dentro de ti.

MARIPOSA MORADO: Si alguien te lastimó, solo esperas pacientemente que el karma hago lo suyo. No perdonas, ni quieres olvidar nada de lo que pasó, porque crees que todo lo que se hace se paga.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que pueden ayudarte a orientar qué tipo de carácter puedas tener en unos segundos, a través de una imagen.