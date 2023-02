Este novedoso test viral ha traído más de un problema a los internautas de las redes sociales. Esta prueba psicológica tiene la particularidad de mostrarte detalles de tu personalidad con solo realizar una lección. Para ser más precisos, en este test tendrás que echar un rápido vistazo a la imagen que competiremos líneas más abajo.

En la ilustración que hacemos mención se logra ver lo que parece ser una letra S y una Z. Sin embargo, los creadores de este test viral aseguran que son símbolos. Tú tendrás que elegir solo uno de ellos y tras ello conocer el significado de tu decisión en la lista de resultados que compartiremos líneas más abajo.

Pues en esta última parte descubrirás con exactitud lo que significa que te hayas decidido por una de las figuras, pero sobre conocerás que es lo que esconde tu personalidad.

Mira aquí la imagen del test viral

Entre estos dos símbolos podrás conocer los resultados del test viral. Solo elige uno de ellos.| Foto: namastest

Mira aquí los resultados del test viral

Símbolo 1 - S: eres una persona valiente, que no duda en ayudar a las personas que ama, pero detesta tomar riesgos innecesarios. Disfrutas explorar y tener nuevas experiencias. Aunque valoras tu privacidad, disfrutas de al compañía de los demás. Tienes capacidades ocultas que no has aprovechado al 100 %.

Símbolo 2 - Z: eres una persona cuidadosa y prudente, pero al mismo tiempo disfrutas la aventura y lo novedoso. Valoras mucho a tus seres queridos y gozas de la convivencia, pero hay momentos en los que necesitas silencio y reflexión. Tienes un gran sentido de lo social y luchas por lo que consideras justo para ti y otros.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que te orientan a conocer tu tipo de carácter en unos segundos, a través de una imagen en particular.

Por tanto, la recomendación es siempre que puedas acudir a un psicólogo, pues solo el profesional podrá despejar tus dudas, pues no hay más que ellos que pueden observar al paciente en acción y selecciona, administra e interpreta pruebas para tener un mejor diagnóstico de la personalidad.

