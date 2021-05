El 18 de enero de este año se estrenó por el Canal de las Estrellas “Te acuerdas de mí”, telenovela protagonizada por Gabriel Soto y Fátima Molina, quienes dan vida a Pedro Cáceres y Vera Solís respectivamente. Si bien, el melodrama tuvo gran aceptación, todo se vio opacado por los ataques del que fue víctima la actriz principal.

Y es que para los televidentes, la histrión de 35 años no merecía tener dicho papel porque no encaja en los estándares de belleza que todos buscan; es decir, la discriminaron por su color de piel, origen y rasgos físicos.

“Al principio cuando empecé a leer la serie de comentarios que me hacían en las redes, yo decía que esto ya era mucho, pues los mensajes hacia mí eran muy ofensivos, en los que me decían: ‘Ubícate, tú tenías que haber sido la señora que tenía que haber limpiado, no puedes aspirar más que a ser la amiga, tu color es bastante sucio’. Es doloroso ver ataques, pues eran más allá de una crítica hacia mi trabajo o alguna actitud que haya podido tener, dije: ‘Esto es grave’”, dijo durante una entrevista a Mara Patricia Castañeda.

Sin embargo, esta no es la primera vez que le hacen este tipo de comentarios, incluso hubo una oportunidad en la que uno de sus compañeros de reparto también le lanzó una frase racista. A continuación, te contamos el amargo episodio que vivió.

La actriz está dispuesta a erradicar los estereotipos en el mundo de la actuación. (Foto: Fátima Molina / Instagram)

RACISMO POR PARTE DE OTRO ACTOR

La actriz que también dio vida a Paola Montero en “Luis Miguel: la serie” contó que cuando se inició en el mundo de la actuación, uno de sus compañeros soltó una frase que buscaba hacerla sentir inferior.

“Hace mucho cuando empecé en esto, un día estaba grabando, y me arreglaron muy bonita, me gustó mucho e hicieron mención de eso. Me dijeron que parecía una princesa. En eso un compañero actor dice: ‘Mmm, una princesa maya’. Yo no sabía qué decir porque no estás acostumbrado y nadie dijo nada; así quedó”, narró.

Si bien, no es una frase hiriente, lo que le dolió fue el contexto y la connotación en la que se hizo el comentario. “Hoy lo pienso y digo ‘Ay Fátima, por qué no volteaste y dijiste: ‘A mucha honra, pues; sí, soy una princesa, más azteca que maya por nuestras raíces’. Pero hoy lo pienso y pudo ser un halago, debí haber dicho: ‘¡Claro que sí!’”.

Debido a los estereotipos que se han marcado en la televisión, Fátima Molina junto a actores como Yalitza Aparicio y Tenoch Huerta señalaron que buscan erradicar el racismo. “Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos aspectos. No soy perfecta, lo sé. Pero ¿Quién lo es?, yo me gusto y me acepto. Eso es lo importante”, escribió en su cuenta de Instagram en febrero pasado.