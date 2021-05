Foto viral | Dentro de unas semanas será estrenada en México , así como en otros países, la esperada cinta “Space Jam: A New Legacy”. Es por ello que se ha notado un incremento en el número de publicaciones en las redes sociales referidas a la mencionada película, la cual es dirigida por Malcolm D. Lee.

Una de las que ha gozado de una inmensa popularidad fue difundida por la cuenta de Twitter Out Of Context México ( @OutOfContextMex ). Esta se encuentra conformada por unas fotografías que muestran una ‘versión mexicana’ del Tune Squad, el equipo de básquetbol de personajes animados que protagoniza la historia.

Esas postales, como refiere Sensacine , fueron tomadas en uno de los ambientes del Cúspide Sky Mall, centro comercial ubicado en la ciudad de Naucalpan de Juárez.

¿Todavía no te has cruzado con dichas imágenes? No te preocupes, estimado usuario. No deberás abandonar nuestro portal para abrir Twitter.

En contadas horas, el contenido logró hacerse de más de 32.000 likes, y cientos de comentarios, además de numerosos retuits. Muchos internautas indicaron haber quedado totalmente anonadados al ver esta suerte de parodia de los queridos personajes de “Looney Tunes”.

“Es muy bonito observar cómo la gente se caracteriza de sus héroes favoritos. No obstante, hay ocasiones en las que terminan dándome un susto. Siento decirlo, pero esta es una de esas veces”, señaló un tuitero.

