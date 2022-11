Si te preguntas los motivos, la principal razón de que este reto visual sea difícil es que pocos encontraron ese globo terráqueo en 7 segundos. Es por ello que si quieres superar tus propios límites, súmate a este desafío de hoy. Una de las posibilidades que podría ayudarte a resolverlo es si eres minucioso, pues darás con él más rápido de lo que imaginabas. Tómate más tiempo si es lo que realmente necesitas para hallarlo y luego reta a tus amigos. Los dejarás sorprendidos.

Si estás acá es porque no eres mejor que la media y podrás resolver este reto visual. Ojo, la prueba tendrá un espectro de dificultad limitado, un tiempo límite que no debes pasarte. Prepárate para hacerlo ya. El viral es tendencia en redes sociales, pero solo un pequeño porcentaje de usuarios lo logró así de rápido. Hoy en día, muchos lo intentaron y desafiaron sus habilidades con este acertijo que es un ‘boom’ en Internet, algunos salieron airosos, aunque otros sufrieron más de la cuenta.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

Halla el globo terráqueo en este reto visual: el 90% no pudo superar esta prueba. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Dado que no lo resolviste, no te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución de este increíble reto viral y a compartirlo con tus amigos.

Solución del reto visual: aquí está el error donde el 90% falló. (Foto: Genial.Guru)

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estas pruebas están por todos lados.