Tres de los cuatro niños se encuentran en una disyuntiva por realizar la canasta en este juego de básquet, pero hay un error en el desafío visual. Y es que esta prueba viral realmente pondrá en jaque tus sentidos si es que no ubicas lo que anda mal por un detalle tan mínimo y casi desapercibido. Si te tomas muchos segundos y pensar más allá de lo que no es, nunca descubrirás lo que realmente oculta este acertijo que la rompe en redes sociales.

¿Qué es lo que debo hacer en este reto visual? Prueba tu perspectiva de la vida en una imagen que te dejará pensando por el resto del día para encontrar el error. Debes entender que mientras más mires, podría ser peor para tus intereses.

A pesar de que lo tu propósito es sencillo, no menosprecies este acertijo visual que viene siendo tendencia en diferentes plataformas. Conoce de qué estás hecho, tus principales habilidades y la capacidad para resolver problemas con un simple test visual.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

Reto viral en 5 segundos: encuentra el error en el acertijo de los niños jugando básquet. (Foto: Genial.Guru)

¿Aún no lo terminas de resolver? ¿Qué pasó, amiguito? Si es así, lamentamos haberte complicado, entonces, tómate unos segundos de más, pero no excedas el tiempo límite, porque no es un desafío complicado.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Como podrás ver en la imagen que tenemos debajo de este párrafo, el animal perdido que tenías que encontrar están ahí, solo que gráficamente te iba a complicar, pero te detallamos su ubicación. Eso sí, una vez que lo tengas claro, reta a tus amigos o familiares.

Solución del reto viral: aquí se encuentra el error de los niños jugando básquet. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto viral de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO O RETO?

De acuerdo a Wikipedia, una adivinanza es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente en forma de rima que se plantea en diferentes formatos de métrica y composición. Si bien son comunes los versos octosílabos, también podemos encontrar estrofas de dos o cuatro versos y rimas asonantes y consonantes.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS RETOS VIRALES?

Los retos virales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos visuales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LOS ACERTIJOS?

Si bien el proverbio hace una declaración clara y distinta, la finalidad del acertijo suele ser engañar al oyente sobre su significado. Se da una descripción y luego se exige la respuesta en cuanto a lo que se ha querido decir, detalla britannica.com.

