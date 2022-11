Desafía tu vista y mente con un acertijo lógico visual que te traemos hoy. ¿Crees poder identificar quién es el/la intruso/a en la fiesta? Pues tienes poco menos de 10 segundos para dar con una respuesta de este reto visual que es tendencia en diferentes redes sociales. Prepárate, que no será pan comido. Hoy, las redes sociales se han puesto más dinámicas que de costumbre, pues nos ofrecen todo tipo de entretenimiento para pasar el rato aún ya en épocas en las que la pandemia va dejando de ser lo agresiva que comenzó. Así que si estás con ganas de poner tus sentidos y conocimientos en juego, no dudes en resolver el siguiente desafío.

Pon el ojo a la fiesta y responde cuál de ellos es el intruso, pues es un fantasma que no debería estar ahí. Los retos visuales vuelven a la carga en estos días del año y muchos buscan encontrar aquellas que no sean tan sencillas como antaño. Muchos usuarios ponen el ojo en aquellas notas donde el grado de dificultad aumenta a tal punto que no dar con la respuesta resultará todo un desafío. ¿Preparado para encontrar la respuesta en uno de los retos virales más aclamados por la Internet?

IMAGEN DEL RETO VISUAL

Hay un fantasma entre los invitados y solo un detalle lo delata: ¿podrás descifrar quién? (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

¿Qué, aún no lo terminas de resolver? Lamentamos haberte complicado, pero el tiempo límite se acabó y si estás acá es porque tampoco pudiste lograr resolver desafío complicado. Así que prepárate para lo que estás por ver, pues notarás que era muy sencilla la respuesta.

Solución del reto visual: este es el fantasma. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el reto visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de virales. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN RETO VISUAL?

Un reto visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los retos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.