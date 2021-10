¿Te imaginas preparar tu boda por tantos meses, invertir todo el dinero y tiempo posible para un día inolvidable junto al ser que amas y que elegiste para el resto de tu vida, pero que no duré ni una hora? Pues por más increíble que suceda, esto pasó y no es un cuento, ni mucho menos parte de una película de Hollywood, Bollywood o Latinoamericana. Todo lo que se conoce sobre la boda más breve de la que se tiene registro lo sabrás a continuación, así que toma apuntes para que esto no te suceda.

El hecho aconteció en Kuwait y, como habíamos mencionado previamente, no se registran precedentes de tal magnitud, por lo menos que se han archivado. Per, ¿qué llevó a que esta pareja se divorcie solo minutos después de contraer matrimonio? Cuando te enteres los motivos, pondrás más atención a que cada detalle de tu pareja debes estudiarlo al máximo, pues casarte es un paso muy importante.

Según Q8 News, solo se tiene registro de una boda que tampoco tuvo mucho tiempo de duración, pero fueron alrededor de 15 minutos. Sin embargo, lo que sucedió con esta pareja fue algo increíble que desató todo tipo de reacciones en redes sociales, aún más cuando se supo cuál fue el motivo detonante para que la esposa decidiera ponerle fin al corto enlace.

La ceremonia se habría dado de lo más normal, incluso, se dieron el beso al final de las palabras del quien celebrara el enlace, la salida de la sala fue por todo lo alto, pero algo no terminó bien. Y es que hubo un momento en que la novia se tropezó y, en lugar de recibir el soporte de su amado, se escuchó un “estúpida” de fondo que dejó boquiabierto a propios y extraños.

La novia, ni corta ni perezosa y muy decidida, se volvió hacia el juez que los había unido y que seguía en su puesto tras oficiar la boda, solo para comunicarle su decisión de divorciarse. Ella no iba a dejar pasar tal desconsideración, a pesar de que todo estaba aún en lo más alto de la pasión. El efecto fue de inmediato y no tardó en recibir el apoyo masivo, tanto de cercanos como en las redes sociales.

Solo habían pasado tres minutos desde que se dieron el “Sí, acepto”, pero el novio lo sentenció con una muestra de su personalidad que quizás había ocultado hasta entonces. Y tal hecho no pasó desapercibido, mucho menos en las redes sociales. “Un matrimonio sin respeto es un fracaso”, sentencio un usuario de twitter que recibió el respaldo de otros tantos de la comunidad.

