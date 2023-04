Lo que tus ojos lleguen a captar de inmediato en este desafío, será el elemento que te podrá revelar cómo funciona realmente tu cerebro bajo situaciones límite o de estrés constante. Lo único que tienes que hacer en el test visual es mirar por algunos segundos la ilustración y lo que hayas logrado identificar te acercará aún más a los resultados. Te aseguramos que quedarás sin palabras luego de conocer más sobre ti. Te indicamos, por último, algo muy importante: en este reto viral está prohibido mentir o cambiar tu respuesta, pues de lo contrario será tiempo perdido.

¿Ya estás listo? Pues te damos por lo menos unos 5 segundos para que tengas tiempo de visualizar con detenimiento la ilustración. Tras estos breves segundos debes ya tener una respuesta: ¿viste un hombre o una mujer? La prueba es muy rápida, pues inmediatamente ya tengas una elección, conocerás cómo funciona realmente tu cerebro en este test visual.

Ya en esta última parte no daremos más vuelta al asunto. Pero repasaremos algunos puntos importantes como por ejemplo ser sincero al momento de dar tu respuesta. Lo que podemos asegurarte es que descubrirás aspectos increíbles sobre tu personalidad.

Imagen del test visual

Echa un simple vistazo a la imagen del test visual y lo que identifiques te guiará hacia los resultados.| Foto: chedonna

Solución del test visual

Si has visto a a una mujer en el dibujo , de hecho, nos retrotrae exactamente a un tipo de energía “masculina”. Ciertamente no porque aquellos con energía masculina solo noten a las mujeres, ¡eso sí! Lo que simplemente queremos decir es que tienes una predisposición a pensar de una manera decididamente… ¡varonil! Lo que esperamos de los hombres , desafortunadamente gracias también a una sociedad patriarcal, es una cierta superficialidad. ¡Quizás siempre piensas en ti mismo antes que en los demás y simplemente tienes una visión particularmente clara de tus objetivos y tus elecciones! Eres analítico y ejecutante: en definitiva, no está mal, ¿verdad?

Si has visto a un hombre: tu cerebro tiene una verdadera “energía femenina “, ¡es inútil negarlo! La razón, como se indicó anteriormente, no está relacionada en absoluto con el hecho de que haya notado a una persona que puede ser de su interés. (Seamos realistas: ¿cómo encuentras atractiva una figura de palo, que tiene solo un par de anteojos como elemento predominante?). Lo que nos revela su elección es el hecho de que se tomó todo el tiempo del mundo para analizar minuciosamente la imagen.

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

¿Qué es un test visual?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en redes sociales pues, según el tipo que sea, va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

