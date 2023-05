¿Estás listo para conocer lo que te depara el destino? El horóscopo del domingo 21 de mayo ya está aquí. Los planetas no dejan de sorprender a millones de personas con sus predicciones acertadas. No importa de qué signo del zodiaco seas, echa un vistazo a cómo te irá en este día en el amor, la salud, el trabajo y el dinero. Revisa la información que tenemos para ti y compártela con tu círculo cercano. No te lo puedes perder.

ARIES

Será uno de los signos más favorecidos, gracias al influjo de Marte. No solo las cosas van a salir del modo que te gustaría o tenías planeado, sino que además hoy vas a brillar más de lo habitual ante tus seres queridos. Ideal para fiestas o reuniones de amigos. Aprovecha muy bien el fin de semana.

TAURO

Este domingo te espera un día de sacrificios o problemas que no te esperabas y a los que tendrás que enfrentarte, renunciando a que el día salga como tenías planeado. Son imprevistos familiares o relacionados con el hogar. En muchos casos serán provocados por tus mismos nervios. Ten paciencia.

GÉMINIS

El Sol va a transitar por tu signo y tendrás buenas noticias en este día. Como todos los años en estas fechas, y durante un mes esto te traerá una mejor suerte y también un mayor brillo. Es el momento perfecto para que tomes iniciativas y sigas luchando por hacer realidad tus sueños e ilusiones.

CÁNCER

Luego de semanas, o incluso meses, en los que te has sentido, en momentos, dominado por temores, dudas o vacilaciones, ahora vas a entrar poco a poco en un periodo que cada vez irá siendo mejor y más fructífero, y hoy mismo vas a tener pruebas o indicios de que las cosas van a ir poco a poco en esa dirección.

LEO

Marte va a influenciar en tun signo y permitirá que brilles entre las personas que te rodean. De todas maneras te espera un día repleto de contrastes, donde las ilusiones y la realidad irán por caminos diferentes. Por la tarde un problema familiar o relacionado con tu pareja va a dar un poco al traste con tus planes.

VIRGO

Este domingo van a predominar en ti unas sensaciones más positivas, una actitud más optimista y más esperanzada hacia el futuro. Te espera un día favorable en el que podrás relajarte más de lo habitual y casi tanto como lo necesitabas. Vas a recibir una alegría y te sentirás muy cómodo. Aprovecha bien el día para recargar energías.

LIBRA

Son días de tensión por unas aflicciones planetarias pasajeras; sin embargo, vas a vivir momentos incómodos o estresantes. El fin de semana no será tan favorable y agradable como lo hubieras deseado, pero los astros predicen que terminará bien. Solo debes relajarte y concentrarte en tu familia y tu círculo cercano.

ESCORPIO

La influencia del planeta Marte hará que te muestres más apasionado de lo normal. En estos momentos vas a tener importantes vivencias y acontecimientos en tu vida sentimental, alguna ilusión se hará realidad o vas a dar pasos muy notables en esa dirección. Es un día positivo y placentero.

SAGITARIO

En este momento este es uno de los signos más protegidos por los astros, especialmente por Júpiter, cuyo tránsito te traerá, a partir de ahora, una mejor suerte en los asuntos laborales y materiales, una liberación de cargas o problemas unida también a una evolución positiva. Hoy será un día ideal para hacer algún viaje cercano

CAPRICORNIO

Este domingo, e incluso el fin de semana en general, no va a ser muy cómodo para ti, tendrás mucho trabajo o deberás ocuparte de actividades poco o nada lúdicas, aunque no llegará a ser un día desafortunado. Las influencias adversas de Marte y de otros planetas harán que te muestres un poco agresivo o despótico, debes relajarte.

ACUARIO

La influencia de Marte permitirá que hoy te muestres muy activo y puede ser un día ideal para hacer deporte o realizar alguna excursión al campo, la montaña o lugares donde haya agua. Esto te hará mucho bien y te relajará. En conjunto es un día positivo, aunque no vas a parar quieto.

PISCIS

Estos son días algo difíciles, desde el punto de vista planetario, sin embargo, estas disonancias astrales a ti te harán más fuerte o más temerario. Te enfrentarás a los problemas, tanto si son domésticos o tienen relación con el trabajo. No va a ser un día de paz y descanso sino más bien lo contrario, aunque tú te vas a sentir feliz.