¿Estás listo para saber lo que te espera en el futuro? En Depor te enseñamos el horóscopo correspondiente al domingo 28 de mayo. Los astros no dejan de sorprender a millones de creyentes con sus predicciones acertadas. No importa de qué signo del zodiaco seas, revisa cómo te irá en temas importantes como el amor, el trabajo, la salud y el dinero. Echa un vistazo a la información que tenemos para ti y compártela con tus amigos y familiares.

ARIES

Este fin de semana puede ser un poco complicado para ti debido a la fuerte influencia de Saturno, pero la noticia positiva es que un influjo más benéfico de Venus te ayudará a disfrutar de un día más agradable junto a tus seres más queridos. Va a ser un día relativamente bueno para estar con la familia.

TAURO

La Luna y Venus te influenciarán de forma favorable y te ayudarán a contrarrestar un poco la energía difícil de Saturno y podrás pasar un día agradable junto a tus seres más queridos, familia, hijos o pareja. Es un día para disfrutar del hogar y la compañía de los tuyos, pero no será tan favorable si prefieres salir o hacer un viaje.

GÉMINIS

La energía de Saturno te puede traer imprevistos. Tenías planeado hacer diferentes actividades, pero finalmente el destino te llevará a hacer otras distintas. Esto no significa que vaya a ser malo, pero si te creará mucho estrés o ajetreo. Si esperas divertirte o vivir cosas agradables te encontrarás sacrificios o renuncias.

CÁNCER

No permitas que las emociones negativas te dominen, tienes que ser fuerte porque nada de esto es real. Los astros están un poco revueltos, pero al finalizar del día todo volverá a la normalidad. Es posible que hoy no puedas realizar aquello que tanto deseabas, o estar con la persona a la que tanto quieres, pero tan solo es una turbulencia pasajera.

LEO

Cuando el viento no está a tu favor, encuentras una manera de contrarrestar esta situación. Buscas tu propio modo de estar bien y ser positivo y eso es lo que te va a suceder este domingo. Asimismo, tienes grandes amigos y personas que te quieren y en los momentos como estos te vas a dar cuenta de ello.

VIRGO

Saturno tiene una influencia dominante en tu signo. No va a ser mala, pero favorece los sacrificios y renuncia, que siempre están en armonía con tu naturaleza. A pesar de todo lograrás pasar un día bastante agradable, con algunos momentos de especial serenidad y de paz interior. Disfruta el fin de semana.

LIBRA

Si has vivido algún fracaso en tu vida sentimental, no es tiempo para los lamentos. Los tiempos son muy turbulentos y no es probable que los hubieras podido evitar. Tal vez el destino te está sacando de tu vida a personas que te la hubieran podido complicar o incluso estropear. Pronto te va a llegar un gran cambio a mejor.

ESCORPIO

Te obstinas en camino que ya no son útiles para ti, no te gusta nada cambiar cuando en estos momentos tu destino va a tomar una nueva senda. Ahora tu suerte estará en dejarte llevar por los acontecimientos, pero tú aspiras a doblegarlos y que nada te pueda sacar de tu camino. Por eso hoy no pasarás un día demasiado bueno.

SAGITARIO

Este domingo te mostrarás bondadoso, humano y acogedor con una persona que se ha portado bastante mal contigo en el pasado o que por un motivo u otro te ha decepcionado. Pero aunque has tomado buena nota de ello, tu buen corazón te impide entregarte al rencor, ya nada malo puede hacerte y está recogiendo el fruto que sembró.

CAPRICORNIO

Saturno estás gobernando a varios signos del zodiaco. Es un planeta muy complicado, y que es además tu regente. Por eso algo por lo que has estado luchando con gran intensidad y que ya tenías casi en la palma de la mano, o eso es lo que creías, de repente se te va a venir abajo o sufrirá un gran frenazo. Debes tener más paciencia.

ACUARIO

Sueles ir a la contraria de las cosas y ahora que Saturno gobierna nuestros destinos no solo tendrás un día difícil, sino que incluso podría ser catastrófico. Quizás caiga en desgracia o le suceda una calamidad a alguien que te estaba haciendo daño o bloqueando tu camino. Será un día de sorpresas.

PISCIS

Este fin de semana te espera unos momentos complicados porque puedes hacer frente a los problemas materiales o mundanos, pero es más difícil afrontar los problemas que vienen del corazón y los sentimientos. Saturno se halla ahora poderoso y te obligará a salir de tu mundo de sueños para enfrentarte a la realidad, para ello te provocará un desengaño.