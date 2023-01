Confía en el poder de los signos del zodiaco y deja que tu vida sea guiada por la astrología este jueves. Entérate qué te depara el destino según el horóscopo del 19 de enero y repasa cómo te irá en aspectos como el amor, la salud, el dinero y el trabajo. ¿Estás listo para lo que se te avecina de acuerdo a tu fecha de nacimiento? Anímate a descubrir lo que pasará contigo en este día gracias a Depor.

ARIES

Esta semana trata de evitar conflictos en el terreno sentimental. Ordena tus pensamientos y filtra lo verdaderamente importante. Habla desde la templanza. Mantén tu ego bajo control. Se amable. En el ámbito profesional se abrirán atractivas posibilidades. Atrévete a salir de tu zona de confort.

No te sentirás realizado ahí dentro, Aries. Tu horóscopo sabe que necesitas nuevos retos. En los próximos días realiza tus compras con cabeza. Compara precios. Internet es la respuesta. El agotamiento pasa factura. Disfruta de jornadas relajantes. Toma un baño con espuma y apaga el despertador.

TAURO

Tauro, esta semana te vendrá bien mantener la cabeza fría ante las situaciones que acontezcan. En el plano afectivo, percibirás cierta melancolía por parte de tu entorno. Intenta empatizar con los demás dominando tu estado anímico para evitar contagiarte de esa negatividad.

A nivel laboral, deberás aplicar ese mismo consejo. Procura mantenerte firme y profesional aunque te irrite la ineptitud de los demás. Para mantenerte saludable, vigila de cerca tus sentimientos y tu humor a lo largo de los días y recurre a un especialista si lo crees conveniente.

GÉMINIS

Tu fortaleza mental es impresionante. Eres capaz de manejar cualquier situación y afrontar todo tipo de retos, aunque esta semana te Géminis, en el amor, deberás preguntarte si es real lo que sientes o una mera ilusión y tomar una decisión. A nivel económico, tu horóscopo diario predice que la estabilidad financiera que andabas soñando está a la vista, después de tantos sacrificios.

Después de todos estos años, en el ámbito laboral, también deberás mostrar que tienes madera de líder y medir muy bien el tono y tus palabras con un subordinado. Respecto a la salud, no habrá nada de lo que preocuparse, ya que disfrutarás de un equilibrio perfecto entre cuerpo y mente. con un sinfín de emociones que podrían afectar tu estado de ánimo.

CÁNCER

Cáncer, durante esta semana la prioridad eres tú mismo. Necesitas mejorar tu autoestima. Normalmente estás más pendiente de los demás que de ti. Durante los próximos días te conviene priorizar el bienestar propio.

A nivel laboral, te conviene salir de la zona de confort para buscar la autosatisfacción profesional. Esfuérzate para que tus sueños se hagan realidad. Aunque cueste, sé insistente y finalmente conseguirás lo que te propongas. Para estar saludable, debes dar más importancia a tu alimentación. Recuerda que somos lo que comemos.

LEO

Leo, en el amor debes aprender que no todas las personas pueden encajar, pero hay muchos peces debajo del mar. En cuanto a tu economía, sabes que tienes que controlar tus gastos. Tu Horóscopo te recomienda que empieces un fondo de ahorros.

En el trabajo tendrías que dejar de exigir ciertos aspectos que tú no cumples, no hay que ser tan estricto con los demás. La predicción de tu salud indica que tendrás un día sensible, relájate e intenta tomarte las cosas con calma, los días así son necesarios.

VIRGO

Esta semana tu Horóscopo te vaticina solo buenas cosas, los astros se alinean para que encuentres a esa persona especial que llenará tu vida. La timidez a veces te puede jugar una mala pasada, intenta dar tu el primer paso, no tengas miedo al resultado. Más vale intentarlo a quedarse con la duda.

En el plano financiero, puedes relajarte un poco y darte algún capricho. Siempre es bueno ahorrar, pero también de disfrutar junto a tus seres queridos. En el plano laboral, sé tu mismo. Tu buen desempeño no pasa desapercibido.

LIBRA

Libra, en terreno sentimental esta semana vas a tener que resolver los conflictos con los demás. Hay demasiados frentes abiertos en este momento. Con respecto a tu economía, sabes que te mereces más, pero también sabes que puedes esforzarte más para conseguirlo.

Hay multitud de caminos para alcanzar el éxito. No te obceques con uno solo y amplia un poco tu visión. El entorno es determinante en nuestra salud. Esta semana procura que el tuyo sea lo más calmado posible.

ESCORPIO

Problemas, problemas, problemas. Escorpio, los astros señalan una semana complicada en la que tendrás innumerables conflictos en los que no podrás mirar hacia otro lado. Tendrás que ser fuerte y enfrentarte a ellos, hasta las últimas consecuencias.

Cuídate de que, al resolverlos, tu autoestima no se resienta demasiado. Podrías buscarte un problema de salud que no quieres tener, ¿verdad? Solo tu intuición y tu instinto te harán gastar más responsablemente y seguir el sendero que te llevará al éxito estos días.

SAGITARIO

Sagitario, esta semana tu entorno atraviesa pequeñas turbulencias emocionales. Deberás ser tú quien mantenga la calma y la armonía para que todo vuelva a resituarse. Económicamente, no es la mejor semana para realizar grandes inversiones. Tu horóscopo te aconseja tener paciencia y esperar.

A nivel laboral, deberás prestar mucha atención a todo lo que ocurre alrededor, para que no se te escape ninguna oportunidad. Es importante que no reprimas tus emociones, y que busques una vía de escape que te permita liberar tensiones.

CAPRICORNIO

Ten cuidado con la sinceridad que caracteriza a tu Signo, si no quieres perder a las personas que amas. Deberás ser cuidadoso con tus palabras. Es la semana perfecta para demostrarles que son importantes para ti.

El dinero no es un problema para ti, desde hace unos días gozas de una suerte increíble con todo lo relacionado con tus finanzas. Felicidades. Todo ello se debe a tu trabajo duro. Es crucial que te muestres humilde con la gente que te rodea. Si te sientes verdaderamente cansado, es hora de que visites al médico.

ACUARIO

Acuario, la predicción para esta semana te aconseja prudencia. Procura arreglar temas pendientes con los demás. Por otro lado, estás gestionando tus finanzas adecuadamente. Sigue en la misma línea, conseguirás grandes cosas.

Pero para conseguir todo eso, procura salir de tu zona de confort en el trabajo. Si te limitas a seguir haciendo lo que dominas, las oportunidades pasarán de largo y tú no te enterarás. La salud empieza en el interior. Cuídate por dentro para mejorar tu estado de salud general. No olvides alimentar tus defensas para sentirte mejor.

PISCIS

Piscis, se acerca una semana de cambios. Tu horóscopo te recomienda reflexionar sobre tus relaciones. Debes rodearte de personas que te sumen. En cuanto a asuntos económicos, se mantendrá la estabilidad y se presentarán nuevos proyectos que te pueden ayudar a crecer.

Respecto al trabajo, debes replantearte las cosas. Si piensas en cambiar de trabajo, quizás ha llegado el momento de dar el paso. No sabrás lo que hay después del miedo si no te atreves a superarlo. Tu Predicción semanal te sugiere cambiar tu diálogo interno.