¿Ya te enteraste de lo que te pasará a corto plazo? Nunca está de más manternerse al tanto del tarot para saber cómo te irá en el amor, dinero o la salud, por lo que te pedimos tomar nota de cada uno de los detalles. Lee las mejores predicciones para este día en las siguientes líneas y confía en el ‘poder’ de la astrología esta semana. ¡No te arrepentirás! Echa un vistazo a lo que el horóscopo tiene ‘escrito’ para ti este jueves 20 de abril y no te dejes sorprender por nadie.

ARIES

Te espera un día predispuesto para recoger frutos. Hoy vas a canalizar muy bien tus energías y tendrás resultados satisfactorios. En el terreno amoroso, por otro parte. No te muestres celoso ni controlador, porque alejarás a esta persona que quieres y tiene muy buenas intenciones contigo.

TAURO

El Sol entra en tu signo y a partir de ahora tú vas a ser el protagonista en todos los sentidos. Empieza para ti un periodo de un mes en el que serás el centro de atención. Recuerda, por otro lado, que has de alimentar el amor a diario, porque si no prestas atención o no das la importancia que merece, esa persona que está a tu lado se irá.

GÉMINIS

Este será un día complicado, de fuerte claros y oscuros como muchos lo llaman. Primero, recibirás un importante éxito, pero paralelamente tendrás un notable desengaño o fracaso. Como si el destino te regalara una cosa y al mismo tiempo te quitara otra.

CÁNCER

Este jueves, lass influencias favorables del Sol y la Luna te ayudarán a que disfrutes de un día notablemente más positivo. Hoy se te puede hacer realidad algún sueño que va a hacer que te sientas un poco más feliz. Asimismo, empieza a planear tu fin de semana. Te conviene el contacto con la naturaleza para aclarar tus ideas y estimular tu creatividad.

LEO

Hoy no te empeñes en resolver todas las cuestiones laborales por ti mismo. Aunque estás capacitada y podrías hacerlo, recurre a tus compañeros.Estás cargando con responsabilidades innecesarias que podrías compartir. Las circunstancias se pondrán en tu favor aunque al mismo tiempo también sea un día de muchas tensiones. Tu pareja o tu familia, quienes convivan contigo, pueden ayudarte a rebajar el estrés.

VIRGO

Evita sentirte presionado, porque no lo estás, eres tú quien lo percibe así. En estos días tendrás la oportunidad de relajarte y reflexionar sobre ello. Esta situación va a mejorar en los próximos días gracias a excelentes influencias que recibirás del Sol, Luna y otros planetas. Tus esfuerzos de semanas o meses pasados se verán coronados por el éxito.

LIBRA

Hoy es un día de suerte para ti. Los astros protegen los tratos, negocios e inversiones Y si tienes algo pleneado, confía en tu intuición y tu habilidad. En el amor, te conviene mucho romper la monotonía. Hay tranquilidad, pero sin emoción, así que procura sorprenderlecon algo diferente. Una cita romántica sería una buena idea.

ESCORPIO

Las influencias conjuntas del sol y la Luna harán que tengas n día inestable desde el punto de vista emocional y en tu vida íntima. Te podrías dar una sorpresa poco agradable. Ahora estás en un buen momento para amar. No te dejes vencer por el temor que te genera la inseguridad que tienes en este terreno.

SAGITARIO

Hoy atraviesa un día ideal para que hagas alarde de sinceridad y hables de esos temas que llevas dentro. Si tienes que expresar algo importante o decisivo, hazlo hoy y te liberarás de un gran peso. En el amor, ahora estás en el buen camino. Si crees que cierta persona podría ser tu pareja ideal, toma tú la iniciativa. Es probable que la respuesta sea positiva.

CAPRICORNIO

Este jueves, vas a tener que tomar una decisión importante que tendrá consecuencias de cara a tu futuro laboral o financiero, así que tendrás que pensar bien y reflexionar antes de actuar. Asimismo, hoy es preciso que mantengas puesta tu atención algunos miembros de tu familia. Tal vez necesiten que les eches una mano o simplemente que les escuches para ayudarlos.

ACUARIO

Necesitas un poco de orden. Limpia, clasifica y organiza tus cosas. Es muy necesario que mantengas a diario esta organización, como también lo es que establezcas horarios. Hoy intenta solucionar por ti misma cualquier problema que tengas. Tienes la fuerza y los recursos para hacerlo. En lo sentimental, no tengas miedo de demostrarle tu afecto, pero intenta conectar también con sus emociones.

PISCIS

Estás atravesando un momento de tranquilidad que te viene muy bien para relajarte y recapacitar. No te agobies ante los pequeños obstáculos. Tienes claridad mental suficiente para hacer frente a cualquier problema que te pueda surgir y por ello cualquier cosa que te pase podrás superarla sin esfuerzo.

