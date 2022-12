Solo necesitas saber tu fecha de nacimiento para conocer qué tiene ‘escrita’ la astrología para ti en los próximos días. Echa un vistazo a las mejores predicciones del horóscopo para este 22 de diciembre y no te dejes sorprender por nadie. ¿Estás preparado para saber más sobre tu futuro? Si eres de las personas que cree en las supersticiones del tarot, esta nota es perfecta para ti. Te sorprenderá saber lo que tu signo del zodiaco puede revelar sobre ti, para este jueves, en cuestión de segundos.

ARIES

Esta será una semana de altibajos para ti. Ten mucho cuidado con las decisiones que tomes, puesto que estas influirán directamente en las cuestiones laborales y familiares. Analiza muy bien la situación y se inteligente. En cuanto al amor, por el contrario, te encuentras pleno, disfrutando de la vida y con un futuro muy prometedor en tu relación actual o en la que estás por empezar.

TAURO

Intenta no estresarte tanto. Empieza a tomar las cosas con calma. Recuerda, no es bueno que todo el tiempo andes acelerado o con el humor por las nubes. Si bien es cierto que debes cumplir con tus obligaciones, no olvides pensar también en tu salud. Este es un buen momento para practicar un deporte. Muévete y, sobre todo, no descuides tu alimentación, esto te ayudará.

GÉMINIS

Tu fortaleza mental es impresionante. Eres capaz de manejar cualquier situación y afrontar todo tipo de retos, aunque esta semana te toparás con un sinfín de emociones que podrían afectar tu estado de ánimo. El trabajo empieza a agobiarte un poco, como también las responsabilidades. Ante esto, lo mejor será apelar a la organización para que cumplas con cada una de tus tareas.

CÁNCER

En cuanto al trabajo, las cosas van mejor que nunca. Tus jefes están muy felices con tu trabajo y el desempeño mostrado. Sigue por ese camino y muy pronto tendrás el ascenso que tanto buscas. Una escapada al campo, a una cabaña o al lugar que elijas te caerá de maravilla para recargar energías. ¿Tienes en mente un proyecto que te beneficiará en lo económico? Pues no dudes en entrarle.

LEO

Hay veces que uno quiere hacer cosas, pero si no se puede no hay que aferrarse a eso. Cuida el dinero, cuesta mucho trabajo ganarlo para que lo gastes en cosas innecesarias. Has tenido algunos problemas en el trabajo, pero antes de tomar una decisión sería conveniente que analices todo, la situación y el futuro porque las cosas no están fáciles.

VIRGO

Tu energía en estos días de cumpleaños es increíble. Eres una persona capaz de brillar por sí sola. Aprovecha esa radiación para hacer cosas grandes esta semana. Eres una persona responsable, que sabe lo que quiere, pero también deberás escuchar un poco a los demás. Toma en cuenta la opinión de la gente que te quiere y que cuenta con mayor experiencia que tú.

LIBRA

En ciertas ocasiones lo mejor sería que actuaras con discreción. Evita los malos entendidos. Asimismo, deberías dejar atrás las conductas agresivas. Recuerda que eres un ejemplo para otras personas y sería mejor ofrecer tu mejor cara. En cuanto a tu salud, no bajes la guardia. Tenías problemas que te aquejaban, ya estás saliendo de ellos, pero no te descuides por favor.

ESCORPIO

SAGITARIO

Un objetivo que te trazaste está por llegar a buen puerto. El esfuerzo y las ganas que has puesto traerán su recompensa en los próximos días, así que felicidades. Disfruta del logro y de todo lo que vendrá con él. Aprovechando el buen momento, incrementa tus estudios, ya sea con un curso o unas clases de idiomas. Sueles tener buen ojo para lo que haces, busca lo mejor para ti.

CAPRICORNIO

Buscas un amor que te haga soñar y vivir todos esos momentos inolvidables que tanto añoras. Paciencia. Muy pronto habrá buenas noticias al respecto. Puede ser que alguien aparezca de manera casi sorpresiva. ¿Será acaso una persona del pasado? En cuanto al dinero, las cosas no van tan bien como quisieras, pero tampoco están tan mal. Aprender a administrar tus ingresos.

ACUARIO

Eres una persona soñadora, amable y dedicada, esto suele traer cosas positivas a tu vida. No obstante, hay un problema que está afectando tu salud. Recuerda que hay cosas que están en tus manos resolver, pero otras que no. Evita angustiarte de más, resuelve lo que puedes y mira hacia delante. Es un buen momento para hacer un viaje corto, para convivir con la naturaleza y acercarte a tus seres queridos.

PISCIS

Dispones de una gran energía, pero no exageres ni te eches compromisos que no podrás cumplir. Planifica bien las cosas, tus tiempos y así no quedarás mal. Recuerda que poco aprieta el que mucho abarca. Consiente un poco más a tu pareja. Se más amable y considerado en algunas cosas. No todo es uno o para uno, hay que pensar más en los demás y eso te beneficiará.