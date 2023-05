La vida de cada persona está llena de innumerables sorpresas, por lo que nunca está de más revisar lo que el horóscopo tiene preparado para nosotros a diario. Sea cual sea tu signo del zodíaco, la astrología te ofrece un sinfin de posibilidades -algunas buenas, otras malas- en cuanto al amor, dinero, salud o trabajo respecta. ¿Todavía no sabes cómo afrontar el día a día? No te pierdas las predicciones para este jueves 25 mayo y comparte cada detalle con tus seres queridos.

ARIES

Los planetas dicen que para el signo de Aries, este día se mostrará lo más tranquila posible en torno al segundo trimestre, siempre y cuando no tengas deudas económicas pendientes. Además, cuídate de los temas sobre la impaciencia porque esto hará que quieras tener todo bajo control antes de tiempo. No detengas nada y que todo siga su curso.

TAURO

No te obsesiones mucho con el inicio de ese proyecto, por mucho capital que hayas invertido, porque te recuerdo que aún tienes seis meses para que se haga realidad. Con que vayas planeando cómo hacerlo y de dónde vas a sacar más dinero (lo más importante), vas bien. Es que te conozco, y luego te empiezas a agobiar antes de tiempo sin motivo aparente.

GÉMINIS

Ya está bien. Ese amigovio/a, lío raro que tienes y que no lleva a ningún sitio, se tiene que acabar. ¿Por qué? Porque tú no lo estás pasando bien. Amiga, date cuenta. Estás volviendo a priorizar el bienestar de los demás al tuyo propio y eso no está bien. Al principio te costará, pero pide ayuda a tus seres queridos más cercanos para que te echen un cable cuando las defensas se bajen.

CÁNCER

Sigue a tu intuición en las próximas decisiones que tomarás en tu vida. Estás ahora en un buen momento para luchar por lo que quieres, no te rindas. Si sabes dirigir bien tus esfuerzos y tu talento tienes el éxito asegurado. Si en estos momentos estás preocupado por alguna competencia, no lo tomes como algo negativo.

LEO

Lo mejor de que vivas por encima del bien y del mal es que siempre eres tú la que sales ganando cuando los demás terminan en drama. Este día, por supuesto, será así, porque pasarás olímpicamente de contestar a esos ‘crushes’ que llevan una temporada abriéndote conversación, con el único objetivo de tener una cita contigo.

VIRGO

Cuando se trata de una Virgo intentando volver a confiar a alguien, ¿está segura de que vas a poder hacerlo? ¿Estás segura de que no vas a estar con la mosca detrás de la oreja todo el rato? Si no es así, adelante: esa persona se merece otra oportunidad. Pero si vas a estar rayada, es mucho mejor que pases página y cierres la puerta.

LIBRA

Vas a estar desconcentrada este día. Piscis tiene ese efecto en ti y, si encima, Marte y Venus se acercan poco a poco al signo, entonces ¡apaga y vámonos! Te pido que tengas cuidado respecto a cosas tan sencillas como no cortarte un dedo cocinando o no tropezando por la calle. A nadie le gusta estar tirado una semana con la pierna levantada por ir mirando el móvil.

ESCORPIO

La relación con tus amigos está mejor que nunca, así que no dudes en tirarte el día haciendo planes con ellos e improvisando otros tantos. Las vibras de Acuario te van a llevar a ello y te aseguro que, lo que no está organizado, se acaban convirtiendo en los mejores momentos de tu vida. Incluso puede que el amor llame a tu caparazón.

SAGITARIO

Te espera un día cargado de sorpresas, querido amigo del signo de Sagitario. Deberás prestar atención a esas pequeñas cosas que puedan dificultar que alcances las metas que te has propuesto, y ponerles freno antes de que se conviertan en un verdadero problema que te impida avanzar. ¡Tú puedes!

CAPRICORNIO

Bienvenida a tu sequía emocional conocida como: no vas a inmiscuirte en ningún tema amoroso porque prefieres no complicarte la vida. Está bien, por supuesto, siempre y cuando sea lo que realmente te apetezca hacer y no sea una estrategia para dejar de pensar en tu ex. No pasa nada, todas lo hemos hecho, pero es mejor gestionar las emociones.

ACUARIO

Todos los planetas están de tu parte, potenciando tus virtudes, pero también tus defectos. Tú verás qué parte de ti quieres explotar, porque la relación con tus amigos esta semana depende del modo en el que te apetezca estar. Yo te recomiendo que saques esa parte aventurera que a la gente le gusta. Lo pasarán genial todos juntos.

PISCIS

Este día te costará un poquito sentirte como en casa, aunque tu temporada sea la predominante, ya que los planetas hacen que tu mente esté a mil y ninguna cuestión a la vez. Marte te hará pasar absolutamente de todo y Venus no dará pie a que las relaciones se consoliden. No pasa nada. En solo unos días podrás subirte a tu nube y no bajarte.