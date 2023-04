Es hora de darle una oportunidad a la astrología y dejar que tu signo del zodiaco haga su trabajo durante este jueves 27 de abril. Si eres de las personas que cree en los astros, revisa las mejores predicciones del horóscopo y comparte esta información con tus seres queridos. Atento a la siguiente nota, ya que vas a averiguar lo que pasará contigo en el amor, el dinero, la salud y el trabajo con solo saber tu fecha de nacimiento.

ARIES

La influencia de la Luna, Venus y Júpiter, harán que tengas un día lleno de posibilidades tanto en los asuntos laborales y mundanos como en la vida íntima. Debes buscar tiempo para dedicárselo a los tuyos (a tu pareja y familia). Ésta la base para que todo lo demás te funcione correctamente y sin sobresaltos.

TAURO

Es tiempo de cambiar y empezar a dejar de reflejarte en las cosas que has vivido anteriormente, tanto en el trabajo como en la familia o el amor. Tu vida sentimental también podría resentirse de esta vuelta constante al pasado. Vive este maravilloso presente y todo fluirá a tu alrededor.

GÉMINIS

Es importante que pienses y reflexiones antes de actuar. A veces te equivocas porque reaccionas por impulso. Así que tienes que empezar a pensar hoy mismo en las consecuencias que tienen estos actos que no has reflexionado. Si crees que tu vida está necesitando algún cambio, antes de actuar pide consejo a alguna persona con experiencia o directamente acude a un profesional para que te ayude.

CÁNCER

Los planetas te favorecerán cada vez más y lo harán durante largo tiempo, por ello debes coger fuerza y romper con un pasado lleno de malos recuerdos. Reúnes todos los requisitos para tener éxito, sólo hace falta que te lo propongas en serio.

LEO

La Luna transita hoy por tu signo y te hará ser más impulsivo. Si no te intentas controlar, podrías tener algunas tensiones o incluso conflictos en tu trabajo. En el terreno sentimental, te sientes atraída por una persona pero mantienes una relación con otra. Es muy probable que ninguno de los dos sea ese ser especial con el que esperas compartir tu vida. Un tiempo de soledad te vendría bien para reflexionar.

VIRGO

Estás atravesando un buen momento y gozas de una excelente influencia de los planetas, aunque no lo creas. Por eso no debes obsesionarte con pequeños problemas sin importancia. Es hora de avanzar, de luchar por hacer realidad tus sueños y metas. Los resultados no serán inmediatos, pero no dudes de que van a llegar.

LIBRA

Sin causa real, te encuentras en un período de bajón anímico. Aunque es bueno mantener a diario los pies en el suelo, no pienses que las cosas con las que sueñas son imposibles. Así que no dejes esta lucha porque te dará resultados. Momento de tomar la iniciativa.

ESCORPIO

Este jueves es probable que una persona te busque desesperadamente para que le animes en una situación complicada que vive. Eres muy buena en este terreno y la gente confía en ti. Aprovecha estas capacidades tan especiales que te ha concedido la vida y aplícalas para tu propio provecho, como también en los demás porque puedes ayudar a mucha gente.

SAGITARIO

Estás atravesando por una transformación positiva, que a la larga te llevará a un camino mucho mejor. En el amor, quizá tengas problemas por injerencias de terceros. Estas opiniones externas sólo complican más las cosas. Así que no lo permitas.

CAPRICORNIO

En estos momentos recibes del Sol y otros planetas como Urano excelentes influencias y las mismas llevarán a conseguir éxito en el ámbito laboral y financiero. No desaproveches este momento. En el amor, trata de vivir despacio y saboreando todas las fases.

ACUARIO

El destino te abrirá los caminos y tus luchas, por duras o dolorosas que sean, al final darán fruto. Rechaza ese pesimismo que a menudo te acompaña. Tú mismo te sorprenderás de ver los buenos resultados que puedes conseguir.

PISCIS

Hoy los astros propician las reconciliaciones y puede que hagas las paces con un amigo o una amiga por quien sientes verdadero aprecio. En el terreno sentimental, si has roto tu relación hace poco y todavía te sientes algo por esa persona, no tengas prisa en intentar una nueva relación. Espera a que tus sentimientos cambien. Es un período de duelo que nadie puede evitar.