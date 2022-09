Muchos creen en su signo del zodiaco, y si tú eres uno de ellos, aprovecha esta oportunidad y repasa las mejores predicciones de amor, dinero, trabajo y salud para este jueves 29 de septiembre. Cientos de personas en el mundo están a la espera de ver el horóscopo diario, esto con la finalidad de saber qué es lo que el futuro les tiene preparado según su fecha de nacimiento.

ARIES

A lo largo del día de hoy tu espíritu conquistador va a decaer un poco y te mostrarás algo más sentimental, incluso en algunos momentos, más sensible o vulnerable, sobre todo por la tarde. Necesitarás tener más cerca a tus seres queridos o buscar la soledad y poner en orden tu mundo interior. Pero solo es algo pasajero. En lo sentimental, hoy deberías aceptar la propuesta de esta persona que te anda rondando a diario. Y si llevas tiempo en pareja, es momento de pensar en una salida este mismo fin de semana.

TAURO

Hoy te amenaza un ligero bajón de ánimo, especialmente hacia la tarde, después de enfrentarte a una mañana con muchas tensiones. Pero solo necesitas cargar las pilas, nada más. Luego, levanta el ánimo porque estarás de suerte. En el amor, hoy tienes la oportunidad de ser feliz con alguien que está entrando en tu vida. No dejes que tus inseguridades te cierren a puerta a la posibilidad de ser feliz.

GÉMINIS

Sin que puedas preverlo, hoy te asaltarán emociones negativas o la melancolía. n algunos casos estos bajones anímicos podrían incluso no tener causa real, pero por fortuna al final conseguirás superar todas esas cosas con éxito gracias a tu naturaleza fría y cerebral. Te sentirás mucho mejor. Despierta ese espíritu de lucha que llevas en tu interior. En tanto, si estás atravesando momentos complicados en el terreno sentimental, busca consejo en tus amigos.

CÁNCER

Este viernes, debes ir con prudencia porque podrías llevarte una dolorosa decepción de alguien en quien confías. Saldrás adelante a pesar de todo, pero es probable que te afecte mucho. Sin embargo, es bueno que los falsos amigos den la cara. Por otro lado, si estás buscando un lugar donde instalar definitivamente tu hogar, es probable que hoy descubras el lugar exacto donde quieres vivir y te dará una enorme satisfacción.

LEO

Una vez más estás ante un día favorable y fructífero pero algo más ajetreado, con más sorpresas o situaciones inesperadas aunque, en su gran mayoría, positivas. Vas a tener la feliz sensación de que ya por fin tu vida hecha de nuevo a andar. También, hoy te conviene darle prioridad a tu relación de pareja, porque últimamente no has estado muy presente.

VIRGO

A pesar de que tus éxitos no suelen deberse a la suerte, sin embargo, ahora vas a tener un momento de triunfo o reconocimiento. Este es tu momento y abre bien hoy los ojos o se te escaparán las oportunidades. Ojo, no dejes que tu relación sentimental te haga dejar de lado asuntos de trabajo o de negocios que te interesan mucho

PUBLICIDAD

LIBRA

La vida te sonríe. Aunque no sea la situación perfecta, pasas por momentos positivos que te llevarán a un futuro muy prometedor. Hoy tendrás un momento inspirado y afortunado, sobre todo en los asuntos laborales y materiales, pero también lo notarás en tu vida privada. No ambiciones de forma inmediata cosas que llevan tiempo conseguir. Si hoy te llega una propuesta de trabajo o te citan para una entrevista no dudes en aceptar.

ESCORPIO

Prepárate para afrontar situaciones inesperadas. Te espera un buen día para los asuntos laborales, materiales y mundanos en general. Sin embargo, podría no ser tan bueno en tus asuntos personales y la vida íntima o familiar. El amor llegará hoy a tu vida como un rayo. Hoy te sorprenderá y no podrás evitar quedar impactada.

SAGITARIO

Hoy experimentarás un gran cambio en tu forma de interpretar ciertas situaciones. Volverán a ti los pensamientos positivos que te animan a seguir adelante por complicado que sea el camino. Por otro lado, te espera un triste desengaño porque en tu círculo íntimo hay alguna manzana podrida. Esa persona se quitará la careta, pero no podrá causarte ningún mal.

CAPRICORNIO

Este es un día en el que predominarán los sentimientos y emociones, en el que la vida íntima. Este es el momento del corazón y debes dejarle fluir, si no, él no te dejará en paz a ti. En tanto. vigila hoy muy bien todas tus pertenencias porque corres riesgo de que los amigos de lo ajeno te hagan alguna trastada. También revisa todas las cuentas de los establecimientos a donde vayas porque es fácil que te quieran cobrar de más.

ACUARIO

Hoy vas a experimentar sensaciones de felicidad o de gran optimismo. En realidad todo ello te viene del corazón y no de la cabeza, pero es muy positivo y harás bien en dejarlo fluir. A nivel sentimental, Acuario, esta noche puedes coincidir con la persona que te gusta. Aprovecha para darle a entender tus buenas vibraciones, es un buen día para ello.

PISCIS

Hoy te espera un día de doloro con muchos desengaños. te has movido por importantes ilusiones, convencido de que con seguridad ibas a alcanzar el éxito. Pero ahora te llega un jarro de agua fría y quizás ese éxito no se alcance o cueste mucho más trabajo de lo esperado. En el amor, Piscis, si crees que quien está ahora a tu lado reúne muchas condiciones para afianzar la relación, no dejes de proponérselo.