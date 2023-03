En el mundo, hay miles de personas que depositan su destino en el tarot. Esta información es para ti. Echa un vistazo a lo que te tiene preparado el futuro con este horóscopo, el cual será válido para hoy, jueves 30 de marzo. Son miles los usuarios creyentes de la astrología que buscan ‘adelantarse’ a los cambios de la vida, por lo que en la siguiente nota conocerán todas las predicciones, según tu signo del zodiaco. ¡Mucha atención!

ARIES

Te espera un día excelente si tuvieras que viajar o asistir a una importante reunión de negocios. Pero es posible que en muchos momentos te muestres airado y colérico. Por otro lado, si estás empezando a salir con alguien, es un día muy adecuado para hacer preguntas y resolver dudas. Si no te convence, corta esa hoy mismo.

TAURO

Los resultados de tu trabajo están dando frutos. Hoy te espera un día a todas luces favorable y armonioso, tanto en los asuntos laborales como en los de carácter más íntimo, en parte debido a la excelente posición de la Luna. Es un momento favorable en la vida sentimental.

GÉMINIS

La indecisión, una característica habitual, se manifestará hoy en tu día, aunque por fortuna irá dirigida a asuntos de poca importancia y prácticamente no te va a perjudicar. Debes relajarte un poco los nervios. Asimismo, hoy, quizá por hacer un favor a alguien querido, dejes un poco de lado a tu pareja. Si te quiere de verdad lo entenderá, no es necesario estar siempre pegados el uno al otro.

CÁNCER

Aunque todo indica que el día será agradable o afortunado para ti, tendrás tendencia de dejarte llevar de un cierto abatimiento o melancolía. Lo bueno es que solo será pasajero y luego te sentirás mejor. En el amor, si sales con alguien que no acaba de llenarte no te entretengas y ponle punto final. Puedes estar perdiendo la oportunidad de conocer a tu gran amor.

LEO

Hoy no dejes de disfrutar de todo lo bueno que te brinda la vida. Tu intuición te dice que será un día genial, y así va a suceder. El amor hoy puede llamar a tu puerta, presta mucha atención a lo que se suceda.

VIRGO

La influencia favorable de los planetas te conduce a un momento afortunado en tus asuntos tanto de trabajo como financieros o la vida social. Vas a recibir reconocimientos que no esperas. Estás ante un tiempo ideal si deseas tomar alguna iniciativa o incluso correr algún riesgo mayor de lo habitual.

LIBRA

Preocupaciones relacionadas con el trabajo y las finanzas te asecha. Pero realmente no vas a tener un mal día, sino en tu interior se agitarán dudas y cavilaciones que al final verás como quedarán en nada.

ESCORPIO

La semana laboral puede terminar de forma especialmente positiva para ti, ya que a la suerte que últimamente te acompaña más de lo que es habitual. Hoy puede cruzarse en tu vida alguien muy interesante. Lo que mejor te irá es salir con gente divertida y alimentarte bien.

SAGITARIO

Si estás deseando hoy hacer algo, no esperes que la situación apropiada se produzca sola. Pon te tu parte para hacerlo realidad. En el amor, se termina una etapa en tu vida íntima. Alguien que hasta ahora había sido importante sale de tu vida de forma brusca e inesperada, pero al mismo tiempo iniciarás otras relaciones mucho más valiosas y ventajosas tanto en lo personal como lo social.

CAPRICORNIO

Si deseas culminar bien la semana laboral debes procurar ponerte en un segundo plano y si puede ser no tomar decisiones de gran importancia. Pero si no te queda más remedio que afrontar alguna cuestión muy importante o tener que estar en primer plano entonces trata de reflexionar cada paso antes de darlo, no improvises.

ACUARIO

Quizá te levantes pensando en una persona muy querida a la que quieres ver. Pero si tienes poco tiempo para visitarla, al menos menos haz una llamada o envíale un mensaje. Lo importante es el contacto. Intenta pensar de forma más positiva, ver el lado bueno de la vida a diario, no sólo de vez en cuando.

PISCIS

Las decepciones son frecuentes en tu vida porque tú siempre ves el lado bueno de las personas, incluso aunque no lo tengan, y a menudo estas te causan gran dolor cuando se muestran realmente tal como son. Quizás hoy tengas que afrontar un día algo duro, pero pase lo que pase nada te quitará tu bondad e inocencia natural.