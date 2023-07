Este lunes 3 de julio llega con muchas sorpresas. Mira todas las predicciones para este día, pues esta semana la suerte puede estar a tu lado y tendrás la posibilidad de conseguir muchas cosas en los ámbitos del amor, salud y trabajo. Sí que crees en los astros determinan tu vida, sigue leyendo esta nota de cerca. Te llamará la atención saber lo que tu signo del zodiaco puede predecir sobre ti en diferentes aspectos. Este horóscopo tiene algo nuevo preparado para ti.

ARIES

Estás viviendo un buen momento personal. Te gustará ayudar a los demás, y este lunes será un día intenso en el plano social. Tendrás unas buenas y prácticas ideas para mejorar las condiciones personales, tanto de tu familia como de tus amistades. Sabrás como canalizar de una forma positiva tu gran energía.

TAURO

Estarás algo ansioso e impaciente, pero sin saber muy bien el motivo. Esta situación no afectará a tus relaciones; con tu pareja el entendimiento será mutuo y se mostrará muy cariñosa y amable. En el ámbito laboral no tendrás ningún problema que no puedas solucionar. Finalmente, reinará la sinceridad con tus amistades.

GÉMINIS

Esta semana puede ser la tuya si logras centrarte en una sola cosa cada vez. Además, es el momento de reciclarte en el plano intelectual, y así, descubrirás intereses nuevos y cuestionarás tus creencias filosóficas o espirituales. El lunes pasarás un día muy tranquilo y sabrás cómo canalizar tus emociones.

CÁNCER

No te olvides llamar a ese amigo que sabes qué está pasando por un mal momento y se siente solo. Por otra parte, te llegarán beneficios por medio de tu pareja, pero procura no controlar sus gastos, al fin y al cabo, es su dinero, no el tuyo. Querrás cambiar algunas cosas en tu entorno, pero la tardanza del cambio, te alterará. Procura relajarte, llegará.

LEO

La libertad e independencia que deseas en tu relación de pareja puede llevarte a la ruptura; te gusta llevar la voz cantante, por eso te molestará que tu pareja llame la atención más que tú. Actuarás por impulsos y puede que tu conducta sorprenda a quienes te rodean. Además, pueden aparecer algunos cambios en tu trabajo.

VIRGO

Tu interés por las nuevas corrientes, ideas y nuevas tecnologías aumentará este día. Necesitas mayor libertad e independencia en tu trabajo. Emocionalmente, seguirás inestable, y puede que tu salud se resienta. Tus deseos inconscientes de romper con todo y marcharte lejos influirán en tu estabilidad interior.

LIBRA

Tu interés por experiencias que despierten tu lado pasional y te hagan la vida más excitante está en aumento. Necesitarás mucha estimulación mental, por lo que antes de terminar una actividad, ya estarás pensando en el objetivo siguiente. No temerás probar cosas nuevas, al contrario.

ESCORPIO

Es posible que hoy recibas alguna visita que te sorprenderá gratamente. También podrías recibir un regalo. En general, existirá cierta carga emocional entre los miembros de tu familia. Finalmente, tendrás una personalidad muy fuerte, algo que producirá numerosos cambios en tus relaciones.

SAGITARIO

Tus dotes para la organización y actitud metódica de hoy harán que disfrutes con el desarrollo de tu trabajo; además, tendrás actividad mental y física. Tu interés por las nuevas ideas y filosofías harán que te plantees la asistencia a coloquios, charlas y cursos sobre esos temas; algo que te resultará muy beneficioso.

CAPRICORNIO

La energía que regirá los acontecimientos del día será la imprevisibilidad. En general, podrías tener un golpe de suerte con el dinero o con el amor; todo dependerá de cuáles sean tus deseos. Es posible, si tienes hijos, que hoy tengas que pedir a tus familiares que hagan de canguro.

ACUARIO

Hoy estarás inquieto y no sabrás muy bien por qué; también estarás rebelde con todo lo establecido. Desearás encontrar algo más en tu vida que te satisfaga. La nueva forma de verte está afectando a tus intereses: procura relajarte y meditar al respecto. Contéstate a la siguiente pregunta: ¿cuáles son mis verdaderas prioridades?

PISCIS

Emocionalmente, hoy tendrás altibajos, ya que tu deseo de libertad y actitud de rebelión contra las imposiciones y lo establecido será muy fuerte y lo aplicarás en diferentes ámbitos de tu existencia. Piensa que hay personas que no están acostumbradas a este tipo de exigencias.