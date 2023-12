¡El destino tiene algo fascinante reservado para ti! Una vez más, en Depor te presentamos las mejores predicciones del horóscopo para que puedas explorar lo que el futuro te tiene preparado según tu signo zodiacal. No te olvides de consultar tu tarot y descubrir qué aguarda en este comienzo de semana. Según tu signo del zodíaco, es posible que experimentes un giro de 180 grados en el ámbito amoroso, laboral o de salud, así que es mejor que estés preparado para cualquier eventualidad. ¡Te compartimos las predicciones del lunes 4 de diciembre cuanto antes!

ARIES

En el tema laboral, todo marchará de la mejor manera y harás contactos muy provechosos para su trayectoria profesional, que te darán el impulso que tanto deseabas. Las actividades entre amigos presentan hoy buenos auspicios, intenta comunicarte más con ellos para que noten tu presencia.

TAURO

Día con marcados matices de flojera o hasta sin mucha importancia. A menos que logre sobreponerse, la jornada resultará poco activa, es importante que te motives para cambiar ese destino. En el terreno amistoso actuará como moderador de una discusión, pero tranquilo, todo mejorará al final.

GÉMINIS

Será capaz de afrontar trabajos intelectuales de complejidad y lo más importante, te sentirás bien con tus logros. Un rumor podría resultar ciertamente alarmante, pero procure comprobarlo antes de preocuparse y recuerda, no hagas caso a todo. No lo vale.

CÁNCER

Aunque en general tendrá una visión clara de sus asuntos profesionales en algunos puede mostrarse demasiado anclado en sus puntos de vista. En lo económico, lo más recomendable para tu futuro, es que controles tus gastos y piensen en proyectos más importantes.

LEO

Confíe en su excelente intuición en cuanto a temas labores y arriésgate si te sientes confiado. Precisará gran tacto en su trato con un familiar. Limítate a sus posibilidades a la hora de reformar su casa, no todo se va realizar en una.

VIRGO

Anticípese a los demás y procure llevar la iniciativa en su trabajo, te será muy importante para que valoren tus acciones. Sea muy cuidadoso o podría perder algo que tanto estimas. En el terreno amical acepte con elegancia los puntos de vista de los demás, no son desde una arista negativa.

LIBRA

Su habilidad le permitirá sacar provecho económico de su talento creativo. Debería concretar su opinión en lo referente a un tema familiar. En conjunto el día será satisfactorio, así que todo irá con normalidad. Tendrás un buen inicio de semana.

ESCORPIO

Hoy no se mostrará muy anticipado en el plano profesional y podrá generar algunos inconvenientes. Por eso es preferible que demore el tomar cualquier decisión. Luego de realizar tus jornadas laborales o de recreación, es necesario que tengas un tiempo contigo y te relajes porque es algo que necesitas.

SAGITARIO

No le será fácil hacerse comprender en el entorno laboral, pero no deje que ello le haga sacar a relucir carácter. Es necesario que planee con más detenimiento ese viaje que tiene en mente, porque no lo puedes tomar a la ligera o se te presentará algo mejor.

CAPRICORNIO

No se polarice en un solo tema profesional porque asuntos importantes podrían salirse de su control y podría ser complicado. No sea tan gastador con sus amigos, piense que el dinero como viene se va y que es mejor guardar pan para mayo. Apacibles relaciones sentimentales.

ACUARIO

Posponga hasta la próxima semana esa decisión de negocios que debe tomar, entonces verá las cosas con más notoriedad y no sentirá mucha carga con ese tema. Si opta por la tranquilidad familiar pasará una velada agradable, !Tendrá un gran inicio de semana!

PISCIS

En el trabajo todo irá de lo más normal y tranquilo. Se confirman las buenas perspectivas. Su ánimo estará alegre y comunicativo. Por la noche la mejor opción será un buen espectáculo, algo tranquilo pero necesita despejar la mente.





