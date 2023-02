No te pierdas de la oportunidad de saber tu suerte. Si es a favor o en contra, los astros nunca dejan de sorprendernos con lo que pueden preparar para ti. No importa el signo del zodíaco que seas, conoce cómo te irá en cuanto al amor, la salud, el dinero y el trabajo. Si quieres saber qué te depara el destino este lunes 6 de febrero, este horóscopo es para ti. ¿Te atreves a conocer qué pasará contigo en este día? Sigue leyendo.

ARIES

Presta atención. Vas a tener un día muy favorable; sin embargo, en tu entorno laboral puede que no. Si no te involucras más en tu empleo, creerán que no tienes ningún interés. Expón tus ideas y tus opiniones, sin temor, algunas de ellas son muy válidas y ganarás puntos a los ojos de tus superiores.

TAURO

Hoy empezarás a recibir el fruto de tus esfuerzos y sacrificios. Estás ante un día de éxitos y alegrías. En el ámbito sentimental, te empieza a gustar alguien, pero te has dado cuenta de que tienen notables diferencias. Reconsidera si seguir adelante o cortar por lo sano. El amor es para sentirse feliz, no para andar siempre agobiado.

GÉMINIS

Te espera una jornada favorable en muchos aspectos. Tu mente estará muy despierta e intuitiva par asuntos de negocio. También te irán muy bien si decides pasar tiempo con tu familia, a quienes los tienes un poco arrinconados. La suerte está contigo, aunque tú te sentirás algo melancólico.

CÁNCER

Hoy debes tener mucho cuidado con el dinero, porque —al ser una persona buena— muchas veces los demás intentan engañarte o aprovecharse. Si te proponen un negocio o aún más si te piden dinero prestado, debes poner especial cuidado y pensártelo bastante. Por otro lado, no olvides los detalles en tu relación amorosa.

LEO

Este lunes puede que parezca que te has levantado con el pie izquierdo. Estás entrando en la rutina y es esto lo que te lleva a sentirte así. Haz algo para prender la ilusión en tu vida: tu trabajo, un hobby o reflexiona en las cosas que más te gustaría hacer. Es un reto y romperá esa rutina. De otro lado, el amor llegará por inercia.

VIRGO

Aunque tu carácter es muy complicado, desde tu interior emana una gran bondad, que hoy te va a traer una gran alegría. Ten fe, que vas a poder ver el fruto de tus sacrificios. En el aspecto sentimental, hoy podría entrar en tu vida una nueva ilusión, pero no es alguien definitivo. Sé consciente de ello.

LIBRA

Es un lindo día para la amistad y el amor. Hoy más que nunca podrás estimular lo mejor de las personas que te rodean y, a su vez, mostrarles tu lado más atractivo. Tu poder de seducción estará al máximo. Por otro lado, Lo que te pase hoy no tiene nada que ver con los errores que pudiste cometer un tiempo atrás.

ESCORPIO

El Sol y Venus están en tu signo estimulando el lado más positivo del mismo y a la vez la suerte, y así será porque hoy puedes tener un día bastante bueno tanto en el terreno laboral como en el amor. Puertas que durante mucho tiempo se te habían cerrado ahora, de repente, podrían abrirse casi de par en par.

SAGITARIO

Hoy tendrás un día bastante feliz y lleno de esperanza. Pero debes reflexionar un poco para mejorar en todos los sentidos. Busca un lugar tranquilo donde puedas aislarte, ese sitio donde te gusta ir para encontrarte contigo mismo, porque las conclusiones que sacarás te servirán de mucho en el futuro y te traerán muchos beneficios.

CAPRICORNIO

Sé precavido este lunes. La suerte nunca suele estar presente en tu vida, pero si te la encontrarás en forma de ayuda providencial que te avisará de un gran peligro. No te atacarán de frente sino por la espalda, por lo que van esperan triunfar y no va a ser así. No descuides tus relaciones familiares.

ACUARIO

Hoy deberías cambiar un poco tu rutina. Ir del trabajo a casa no es lo más recomendable en estos momentos. Comparte momentos con tus amistades, te conviene mucho relacionarte socialmente, porque influirá en tu estado de ánimo muy positivamente. Tienes el amor a tu alcance, pero se te puede escapar.

PISCIS

Hoy te podrías llevar un gran desengaño. Tú siempre idealizas a las personas que amas y admiras, por eso te niegas a ver su lado más oscuro, pero hoy vas a correr el riesgo de pegarte una gran sorpresa. Ten en cuenta que las cosas suelen pasar por algo y deberás aprender de las situaciones de la vida que nos sirven para madurar.