¿Estás preparado para conocer lo que te depara el destino? El horóscopo correspondiente al martes 19 de septiembre ya está aquí. Los astros no dejan de sorprender a millones de creyentes con sus predicciones acertadas. Revisa cómo te irá en importantes temas como el amor, la salud, el dinero y el trabajo, según tu signo del zodiaco. Comparte esta información con tus amigos y familiares que también siguen de cerca el tarot.

ARIES (21 DE MARZO - 19 DE ABRIL)

Estabas convencido de que ibas a recibir ayuda y que las cosas te favorecerían, pero tendrás que afrontar en solitario un problema relacionado con tu trabajo o tu economía. Al final del día vas a lograr, con mucho esfuerzo, que la situación se resuelva a tu favor, pero unido a una pequeña decepción. Tienes que ser paciente.

TAURO (20 DE ABRIL - 20 DE MAYO)

En este día debes ser cuidadoso con los engaños o quizás también con autoengañarte tú mismo. El nebuloso planeta Neptuno está poderoso y disonante. Ten mucho cuidado si hoy tienes que realizar alguna importante operación financiera o laboral, y más aún si la haces con otros socios. Siempre despierto.

GÉMINIS (21 DE MAYO - 20 DE JUNIO)

Los astros predicen que hay posibilidad de que te lleves una decepción, o incluso sufrir una verdadera traición, ya sea en el amor o la amistad. Debes tener cuidado con mezclar la amistad y amor con dinero o negocios, y si ya lo habías hecho sé precavido porque las cosas no son como parecen. Aunque al final vas a tener suerte.

CÁNCER (21 DE JUNIO - 22 DE JULIO)

En este día debes moverte con prudencia, pensando bien las cosas antes de realizarlas. Cuidado con confiar en la persona equivocado o dar tu amistad a alguien que en el fondo te envidia y solo busca hacerte daño. Afortunadamente, estás viviendo un buen momento y el destino te va a proteger.

LEO (23 DE JULIO - 22 DE AGOSTO)

Es uno de los signos más favorecidos en este día. Te esperan buenas noticias, debido a que estás protegido de las aflicciones planetarias. En tu caso, las contrarrestas gracias a la protección de la suerte que te acompaña. Hoy te sentirás muy seguro de ti mismo y eso se manifestará en forma de éxitos en el ámbito laboral.

VIRGO (23 DE AGOSTO - 22 DE SEPTIEMBRE)

La influencia adversa del planeta Neptuno hará que pierdas tiempo y tu esfuerzo en detalles que no tienen mucha importancia, pero corres el riesgo de dejar de lado los temas que son relevantes y que necesitan prisa. No dejes que las pequeñas tareas te aparten de tus verdaderos objetivos.

LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE - 22 DE OCTUBRE)

Las astros predicen que puedes ser víctima de una injusticia, o tú lo vas a creer así, relacionado con asuntos laborales, financieros o incluso algún juicio que podrías perderlo cuando tú estabas totalmente seguro de que triunfarías. Estas cosas no son casuales y a tu espalda asecha la traición. Al final lograrás recuperarte, pero debes tener cuidado.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE - 21 DE NOVIEMBRE)

Tendrás un golpe de suerte relacionado con el trabajo y el dinero. Pero en estos momentos reina sobre el cielo una influencia adversa del planeta Neptuno, y ese éxito podría durar poco tiempo o no será lo suficientemente sólido como parece. Pero no bajes la guardia, que la alegría no nuble tu atención.

SAGITARIO (22 DE NOVIEMBRE - 21 DE DICIEMBRE)

Será uno de los signos más afortunados en este día, y no será extraño que consigas un éxito importante en tu trabajo, unido igualmente a momentos de gran alegría y felicidad en la vida sentimental. Pero aunque los astros te protegen debes tener prudencia porque no es oro todo lo que parece.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE - 19 DE ENERO)

Te vas a enfrentar a un día complicado, tendrás una prueba tan dolorosa como inesperada en el trabajo. Aunque, por fortuna, las cosas se están poniendo cada vez más favorables para ti, eso no impedirá que en algún momento las cosas puedan salir mal, como te va a suceder hoy, pero pronto te recuperarás.

ACUARIO (20 DE ENERO - 18 DE FEBRERO)

Es vital que pienses las cosas antes de hacerlas y no te dejes llevar por los impulsos y pasiones desencadenados. Neptuno se halla poderoso, pero disonante, y puede llevarte hacia senderos que en realidad no te convengan o hacia luchas estériles y perjudiciales. Ahora te conviene parar y reflexionar.

PISCIS (19 DE FEBRERO - 20 DE MARZO)

Tienes que estar muy atento porque debido al influjo adverso de Neptuno puedes ser víctima de engaños. Se podrían aprovechar de tu bondad y generosidad para sacarte dinero. Ahora te convendría ir un poco más a lo tuyo y centrarte más en lo que te interesa a ti.





TE PUEDE INTERESAR