¿Estás listo para conocer lo que te depara el destino? El horóscopo del martes 2 de mayo ya está aquí. Los astros no dejan de sorprender a millones de creyentes con sus acertadas predicciones. No importa cuál sea tu signo del zodiaco, echa un vistazo a cómo te irá en el amor, la salud, el trabajo y el dinero en esta fecha. Revisa la información que tenemos para ti y compártela con tus amigos lo más pronto posible.

Aries

Será un día en el que estarás enfocado en los temas familiares y la vida sentimental. Puede ser que te asalten algunas inquietudes o preocupaciones, todo ello como fruto de una influencia algo adversa de la Luna. Pero el día será armónico para ti, no debes preocuparte por los pequeños detalles.

Tauro

Este martes vas a tener ganas de hacer una gran cantidad de cosas sin importarte que el día sea festivo o no. Si tienes que trabajar entonces estarás en tu salsa y desplegarás una intensa actividad física y mental. Sentirás mucha energía. No hay duda de que aprovecharás bien el martes. Éxitos logrados por el esfuerzo, no por la suerte.

Géminis

Lo mejor de tu persona es tu increíble aptitud para las comunicaciones y relaciones, pero ese don tuyo este martes podría jugarte una mala pasada. Sin quererlo podrías tener desencuentros o conflictos con familiares, amigos o incluso con tu pareja. Recuerda que los problemas son pasajeros.

Cáncer

La influencia de Júpiter en tu signo indica que será un día favorable para ti. Será bueno porque aparte de que la suerte estará contigo, también tu mismo te vas a sentir más optimista y esperanzando de lo habitual. Es un gran día para que te relaciones con otras personas y salgas de esa zona de confort.

Leo

Será un día de fuertes contrastes, con momentos exitosos y felices, que se darán especialmente hacia la primera mitad del día o el mediodía, pero luego las cosas podrían cambiar u oscurecerse motivado por algún pequeño disgusto familiar o algún revés inesperado. Trata de moderar tu carácter.

Virgo

La influencia de Venus hará que te espere un día agradable y placentero, más de lo habitual, especialmente en tu vida sentimental, familiar o de pareja. Incluso si tienes que trabajar tendrás mejores relaciones con tus compañeros y jefes. Tensiones o conflictos que hoy se pueden solucionar.

Libra

Presta atención porque la Luna va a transitar por tu signo y potenciará algo más el lado emocional de tu personalidad, así como los asuntos del corazón, pero el reverso de esto es que podría volverte más inestable y menos reflexivo, impulsarte a hacer cosas o tomar decisiones que en otro momento no hubieras hecho. Pero será un buen día.

Escorpio

Debes vivir el momento y ser feliz con las cosas buenas que la vida te regala. Recuerda que todo fluye y no trates de imponer tu voluntad o forzar las cosas porque puede ser que logres un resultado diferencia al que esperabas. Aplícalo en tu vida sentimental y las relaciones íntimas. Esfuérzate un poco.

Sagitario

A pesar de que gozas de una magnífica vitalidad no debes tratar de abarcar más de lo que puedes, limítate a disfrutar de un día que te va a traer muchas cosas buenas. Lo cierto es que hoy los nervios y la inquietud te van a dominar sin una causa que lo justifique, especialmente si hoy vuelves de nuevo al trabajo. Debes calmarte.

Capricornio

Este día te verás asaltado por numerosas inquietudes y preocupaciones, tanto si se dirigen hacia la vida íntima y familiar como a los asuntos laborales. En realidad se trata solo de un desgaste emocional, producto de la influencia adversa de la Luna. Te vendría bien estar cerca de un río o del mar. Puedes intentarlo.

Acuario

Este día te sentirás justiciero y estarás tentado a sacar a la luz ese Don Quijote que siempre llevas en tu interior. Tus intenciones son las mejores aunque tus métodos te podrían traer dificultades o complicar la vida. En cualquier caso tendrás un día apasionado y lleno de actividad.

Piscis

El destino te va a traer una sorpresa relacionada con el amor o los placeres y este puede ser un día más feliz de lo esperado en el que nazca en tu interior una nueva ilusión, cuando en realidad tú solo esperabas un día monótono o rutinario. Quizás algo que creías imposible descubras que es posible y el destino lo pone en tus manos.